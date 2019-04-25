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Фокус: Украина

Чехия отказалась от "грязной" российской нефти вслед за Польшей

Чехия отказалась от "грязной" российской нефти вслед за Польшей (9)

Экономика от Пророка 2019.04.25 18:27
Апрель 25, 2019 Скандал с аварией в "Транснефти", из-за которой в трубопроводы с российской нефтью попали хлорсодержащие вещества, продолжает набирать обороты. Вслед за Польшей, которая прекратила закупки и в ночь на четверг перекрыла ведущую в Германию западную ветку нефтепровода "Дружба", от поставок отказалась Чехия, сообщили Reuters два источника на рынке. Чехия получает нефть по второй, южной ветке построенного в 1960х
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2019.04.26 (9)

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