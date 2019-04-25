Чехия отказалась от "грязной" российской нефти вслед за Польшей (9)

2019.04.26 (9)2019.04.25 (187) →
- Украина приостановила транзит нефти через нефтепровод "Дружба" : Громадське телебачення 00:36
- "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба" : #Буквы 00:18
- Поставки "грязной" российской нефти в Европу через Беларусь остановлены : Цензору.нет 00:16
- Укртранснафта приостановила транзит российской нефти через нефтепровод Дружба : Новое Время Бизнес 00:10
- "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" : NewsOne 00:09
- "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба" : NewsMir.info 00:08
- "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба" : LB.ua 00:07
- "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба" : ГолосUA 00:05
- "Укртранснафтой" приостановлена работа нефтепровода "Дружба" : DsNews 00:03