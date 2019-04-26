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Полиция проверяет данные о минировании зданий Рады и кабмина в Киеве (65)

"Наша газета" (Луганск) 2019.04.26 12:04
Фото: Reuters Полиция Киева проверяет информацию о минировании аэропорта Жуляны, а также зданий Верховной рады и кабинета министров. Об этом сообщает RT со ссылкой на Интерфакс-Украина. Как отмечается, на электронную почту Нацполиции поступили сообщения о минировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны, зданий Рады и кабинета министров. "Созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы", - говорится в сообщении.
МИНИРОВАНИЕ, КИЕВ, АЭРОПОРТ, ВОКЗАЛ, АВТОВОКЗАЛ, ЖУЛЯНЫ, Киев, Украина
2019.04.26 (65)

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