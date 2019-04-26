Полиция проверяет данные о минировании зданий Рады и кабмина в Киеве (65)

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- В Киеве из-за ложного минирования эвакуировали более 2 тысяч человек - полиция : ОстроВ 14:40
- Через волну "минирований" в Киеве эвакуировали более 2000 человек : Українські національні новини 14:33
- Через волну "минирований" в Киеве эвакуировали более 2000 человек : ПрессОрг24 14:32
- Правоохранители не нашли взрывчатку на вокзалах Киев : Електронні Вісті 14:30
- Сообщения о "минировании" Кабмина, Рады, аэропорта и трех вокзалов в Киеве оказались ложными : UAZMI 14:15
- В Киеве сообщили о минировании автовокзалов, аэропорта и админзданий : Телеканал НТН 14:11
- В Киеве сообщили о минировании автовокзалов, аэропорта и админзданий : Телеканал НТН 14:11
- В Киеве заминировали Верховную Раду, Кабмин, Жуляны и три вокзала - полиция : Зеркало недели. Украина 14:01
- В Киеве заминировали Кабмин, Верховную Раду и вокзалы: людей эвакуируют : Vse.Media 13:59
- В полицию сообщили о "минировании" Кабмина, Рады, аэропорта Жуляны и трех вокзалов в Киеве : Kramatorsk.info 13:51
- Из киевских вокзалов и учреждений эвакуировали тысячи человек, но взрывчатку не нашли : Українські Новини 13:45
- Полиция Киева не подтвердила "минировании" вокзалов и аэропорта : ТСН.ua 13:44
- По всему Киеву ищут бомбы: взрывотехники прочесывают Кабмин, Раду, аэропорт и вокзалы : Гуру.ua 13:39
- Центр Киева оцеплен сотнями полицейских: что происходит : Новости без границ 13:37
- Полиция Киева не обнаружила взрывоопасных предметов в "заминированных" админзданиях, вокзалах и в аэропорту : Интерфакс-Україна 13:36
- Полиция Киева не обнаружила взрывчатку в "заминированных" админзданиях, вокзалах и в аэропорту : Главное 13:35
- Полиция Киева не обнаружила взрывчатку в "заминированных" админзданиях, вокзалах и в аэропорту : Диванная Сотня 13:33
- В полицию поступило сообщение о минировании Рады и Кабмина : ДонПресс 13:27
- Полиция Киева не нашла взрывчатку на трех вокзалах : РБК-Україна 13:12
- Центр Киева оцеплен сотнями полицейских: что происходит : Hyser 13:06
- В Киеве "заминировали" Верховную Раду, все вокзалы и аэропорт: подробности : 44.ua 13:04
- Вокзалы, аэропорты и Рада: в Киеве переполох, идет срочная эвакуация, началсь паника : Набережная 13:03
- Массовые сообщения о минировании: под проверкой вокзалы, аэропорт и Кабмин : ТСН.ua 12:44
- В Киеве "заминировали" Раду, Кабмин, два вокзала и аэропорт : Фраза.ua 12:36
- В Киеве из Кабмина, Рады, вокзалов и аэропорта эвакуируют людей : Gazeta.ua 12:35
- В Киеве "заминировали" Кабмин, Верховную Раду, аэропорт и вокзалы : Украинско-Российское обозрение 12:31
- В Киеве "заминировали" Раду, Кабмин и вокзалы : #Буквы 12:18
- В Киеве "заминировали" Кабмин, Верховную Раду, аэропорт и 3 вокзала : Телеграф.com.ua 12:13
- В Киеве "заминировали" Кабмин, Верховную Раду, аэропорт и 3 вокзала : ATR.ua 12:12
- В Киеве заминировали Кабмин, Верховную Раду и вокзалы: людей эвакуируют : Антикор.com.ua 12:11
- Вокзалы, аэропорты и Рада: в Киеве переполох, идет срочная эвакуация, началсь паника : Politeka 12:10
- Полиция проверяет данные о минировании зданий Рады и кабмина в Киеве : "Наша газета" (Луганск) 12:04
- В Киеве неизвестные сообщили о минировании Кабмина, Рады, аэропорта и трех вокзалов : Дело.ua 12:02
- В Киеве неизвестные сообщили о минировании Кабмина, Рады, аэропорта и трех вокзалов : Дело.ua 12:02
- В здании Рады, Кабмина и в аэропорту ищут бомбы : ТВі 11:48
- В Киеве снова "заминировали" вокзалы, аэропорт, Кабмин и Раду : Страна.ua 11:47
- В Киеве заминировали Верховную Раду, Кабмин, Жуляны и три вокзала - полиция : Зеркало недели. Украина 11:47
- Из Кабмина, Рады и Центрального ж/д вокзала Киева эвакуируют людей : Українські Новини 11:45
- В Верховной Раде не нашли взрывоопасных предметов : РепортерUA 11:42
- Неизвестные "заминировали" Кабмин, Раду, аэропорт и вокзалы: объекты осматривают взрывотехники : Сегодня.ua 11:42
- В Киеве с Кабмына, Рады, вокзалов и аэропорта эвакуируют людей : Gazeta.ua 11:35
- В Киеве "заминировали" Кабмин, Раду, аэропорт и три вокзала : Диванная Сотня 11:33
- В Киеве "заминировали" аэропорт, Кабмин, Верховную Раду и вокзалы : Комментарии.UA 11:32