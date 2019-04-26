Полиция проверяет данные о минировании зданий Рады и кабмина в Киеве (65)

"Наша газета" (Луганск) 2019.04.26 12:04

Фото: Reuters Полиция Киева проверяет информацию о минировании аэропорта Жуляны, а также зданий Верховной рады и кабинета министров. Об этом сообщает RT со ссылкой на Интерфакс-Украина. Как отмечается, на электронную почту Нацполиции поступили сообщения о минировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны, зданий Рады и кабинета министров. "Созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы", - говорится в сообщении.