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Фокус: Украина

Под домом Луценко протестуют против смягчения обвинений подозреваемым в убийстве Гандзюк (9)

Хвиля 2019.04.25 23:06
В акции принимают участие около 30 людей, которые требуют расследовать убийство Гандзюк. РБК-Украина 25.04.2019 22:49:13 Под домом генерального прокурора Юрия Луценко вечером в четверг, 25 апреля, активисты проводят акцию из-за отсутствия результатов расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина. В акции принимают участие около 30 людей, которые требуют расследовать убийство Гандзюк.
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2019.04.26 (9)

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