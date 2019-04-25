Под домом Луценко протестуют против смягчения обвинений подозреваемым в убийстве Гандзюк (9)

Хвиля 2019.04.25 23:06

В акции принимают участие около 30 людей, которые требуют расследовать убийство Гандзюк. РБК-Украина 25.04.2019 22:49:13 Под домом генерального прокурора Юрия Луценко вечером в четверг, 25 апреля, активисты проводят акцию из-за отсутствия результатов расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина. В акции принимают участие около 30 людей, которые требуют расследовать убийство Гандзюк.