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В Раде не набралось голосов за отставку Парубия

В Раде не набралось голосов за отставку Парубия (1)

ГолосUA 2019.04.25 14:35
ГолосUA 14:12 25-04-2019 Проект постановления об отставке главы Верховной Рады не смог собрать 150 подписей для рассмотрения на сегодняшнем заседании. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил автор постановления, народный депутат Валерий Писаренко. Таким образом, постановление об отзыве Андрея Парубия с должности главы Рады не была включена в повестку дня заседания 25 апреля. "Сегодня постановление точно не будет рассмотрено.
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2019.04.26 (1)

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