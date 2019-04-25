В Раде не набралось голосов за отставку Парубия (1)

ГолосUA 2019.04.25 14:35

ГолосUA 14:12 25-04-2019 Проект постановления об отставке главы Верховной Рады не смог собрать 150 подписей для рассмотрения на сегодняшнем заседании. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил автор постановления, народный депутат Валерий Писаренко. Таким образом, постановление об отзыве Андрея Парубия с должности главы Рады не была включена в повестку дня заседания 25 апреля. "Сегодня постановление точно не будет рассмотрено.