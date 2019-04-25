В Раде не набралось голосов за отставку Парубия (1)

ГолосUA 2019.04.25 14:35
ГолосUA
14:12 25-04-2019
Проект постановления об отставке главы Верховной Рады не смог собрать 150
подписей для рассмотрения на сегодняшнем заседании.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил автор постановления, народный
депутат Валерий Писаренко.
Таким образом, постановление об отзыве Андрея Парубия с должности главы
Рады не была включена в повестку дня заседания 25 апреля.
"Сегодня постановление точно не будет рассмотрено.
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