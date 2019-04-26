Сегодня - Страстная или Великая пятница: обычаи и запреты дня (40)

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- Страстная пятница: что можно делать 26 апреля : NewsOboz 11:09
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- Православные христиане вспоминают Страдания Христа : Mariupol.tv 10:57
- Сегодня Великая Пятница: значение пятого дня Страстной седмицы : Лента новостей Одессы 10:55
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- Страстная пятница: выпечка, приготовленная сегодня, обладает целебной силой : Кременчуцька газета 10:48
- Страстная пятница: обычаи и что нельзя делать в этот день : DailyUA 10:23
- Страстная пятница 2019 - всё, что нужно знать о самом строгом дне Великого поста : Бессарабия Информ 10:16
- Страстная пятница: что категорически запрещено делать в этот день : Новости Ю 10:13
- Страстная суббота: приметы и суеверия : Подробности.ua 10:10
- Страстная пятница 2019: стихи и открытки : Народна Правда 10:09
- Страстная пятница: чего нельзя делать в день смерти Христа : Местные вести 10:08
- Сегодня Великая Пятница: значение пятого дня Страстной седмицы : 04868.com.ua Черноморск 10:00
- Страстная пятница: обычаи самого строгого дня : Tochka.net 09:44
- Страстная пятница: что сегодня нельзя делать верующим : Hronika.info 09:40
- Страстная пятница: обычаи и что нельзя делать в этот день : NewsMir.info 09:07
- Страстная пятница: основные запреты самого печального дня для христиан : DsNews 09:03
- Обычаи на Страстную пятницу : ICTV Факти 08:36
- Страстная пятница. Приметы и запреты этого дня : Главное 08:35
- Страстная пятница. Приметы и запреты этого дня : Диванная Сотня 08:33
- Сегодня Страстная пятница: что категорически нельзя делать : Днепровская Панорама 08:25
- Страстная пятница. Приметы и запреты этого дня : NewsMir.info 08:08
- Что значит Страстная пятница перед Пасхой для нас: заговоры, обряды, приметы и молитвы : UaUa.INFO 07:59
- Страстная пятница, 26 апреля: что категорически нельзя делать : ProUA.com.ua 07:23
- Страстная пятница 2019 - все, что нужно знать о самом строгом дне Великого поста : УНИАН 07:17
- Какой праздник 26 апреля: чего нельзя делать в этот день : NewsMir.info 07:12
- Великая, Страстная Пятница: что нужно делать в этот день : Спектр Новости 06:39
- Христиане восточного обряда встречают страстную пятницу: что нельзя делать в этот день : Зеркало недели. Украина 06:17
- Сегодня Страстная пятница: народные поверья и запреты в скорбный день : Українські Новини 06:15
- Страстная пятница 2019. История, приметы, запреты и пост : NewsMir.info 06:07
- Страстная пятница: события 26 апреля : Городской Дозор 06:03
- Страстная пятница 2019. История, приметы, запреты и пост : Страна.ua 06:02
- Какой праздник 26 апреля: чего нельзя делать в этот день : Znaj.ua 05:17
- Какой праздник 26 апреля: чего нельзя делать в этот день : NewsMir.info 05:07
- Сегодня 26 апреля - Страстная пятница, что категорически нельзя делать : Ukrainianwall.com 00:31
- Страстная пятница: что можно делать 26 апреля : Вести-UA 23:55