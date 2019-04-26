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Сегодня - Страстная или Великая пятница: обычаи и запреты дня (40)

Високий Вал 2019.04.26 10:53
10:00 Последняя пятница перед Пасхой считается самым строгим днем Великого поста. В 2019 году Страстная или Великая пятница выпала на 26 апреля. Великая пятница считается днем наибольших страданий Иисуса Христа и самым скорбным днем в году для каждого христианина. В частности, Страстная пятница посвящена его распятию и смерти на кресте. В этот день нужно воздерживаться от принятия пищи до совершения церковного
ПЯТНИЦА, ИИСУС, ХРИСТОС, ПЛАЩАНИЦА, ДЕНЬ, ВЕЛИКАЯ, Украина
2019.04.26 (40)

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