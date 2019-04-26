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Фокус: Украина

МОН уменьшило порог прохождения ВНО по украинскому языку для нацменьшинств (47)

ОстроВ 2019.04.26 17:10
Проходной порог для внешнего независимого оценивания по украинскому языку снижен в этом году для школ национальных меньшинств. Об этом во время часа вопросов к правительству заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, - сообщает РБК-Украина. По ее словам, ученикам 11-х классов из венгерских и румынских школ введут адаптивный порог. "В этом году мы ввели разумное приспособление к целевой категории
ГРИНЕВИЧ, ВЫПУСКНИК, ЯЗЫК, ЛИЛИЯ, МАТЕМАТИК, ШКОЛА, Гриневич, Украина
2019.04.26 (47)

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