МОН уменьшило порог прохождения ВНО по украинскому языку для нацменьшинств (47)

2019.04.26 (47)2019.04.25 (1) →
- Министр Образования раскрыла детали перехода на украинский в школах нацменьшинств : Интеллект Украины 17:43
- В школах нацменьшинств отложат переход на украинский язык обучения : Шиповник.ua 17:36
- ВНО по математике может стать обязательным : ForUm 17:34
- Экзамен по математике планируют сделать обязательным : Комментарии:Донбасс 17:32
- МОН уменьшило порог прохождения ВНО по украинскому языку для нацменьшинств : ОстроВ 17:10
- МОН уменьшило порог прохождения ВНО по украинскому языку для нацменьшинств : NewsMir.info 17:08
- Министр Образования раскрыла детали перехода на украинский в школах нацменьшинств : From-UA.com 17:04
- Двухуровневый экзамен по украинскому языку и обязательный - по математике: Гриневич рассказала о нововведениях нынешнего ВНО : СЛОВО Одесса 16:46
- Для выпускников школ хотят сделать математику обязательным экзаменом : Диванная Сотня 16:33
- В школах нацменьшинств отложат переход на украинский язык обучения : РИА Мелитополь 16:28
- Выпускникам украинских школ приготовят новый экзамен : Realist.online 16:26
- Экзамен по математике станет обязательным - Гриневич 26 April 2019, 15:59 : Николаев в подробностях 16:25
- ВНО по математике сделают обязательным : ДнепрCity.net 16:06
- Для выпускников из венгерских и румынских школ упростят ВНО по украинскому : ДнепрCity.net 16:05
- Для выпускников школ хотят сделать математику обязательным экзаменом : Главное 16:05
- Экзамен по математике будет обязательным для всех выпускников школ : Версии.com 15:54
- В школах введут обязательный экзамен по математике: пора готовиться : InfoResist.org 15:46
- В Минобразования сообщили о нововведениях ВНО-2019 : Електронні Вісті 15:45
- Гриневич заявила, что в школах нацменьшинств будут интенсивнее изучать украинский язык : НикВести 15:09
- Выпускникам венгерских и румынских школ упростят задания ВНО, - Гриневич : LB.ua 15:07
- Министерство образования снизило проходной порог ВНО по украинскому языку для национальных меньшинств : Zrada Today 15:04
- МОН сократил минимальный порог знания украинского для нацменьшин : УРА-Информ 14:52
- Выпускникам школ с языками нацменьшинств на два года упростили ВНО по украинскому языку : the Бабель 14:44
- ВНО по математике сделают обязательным : Хвиля 14:36
- Выпускники 11-х классов должны будут сдавать обязательный экзамен по математике : Экономические новости 14:33
- Выпускникам венгерских школ упростят ВНО по украинскому : Vector News 14:17
- Для выпускников из венгерских и румынских школ упростят ВНО по украинскому : Контракты.ua 14:07
- Для выпускников из венгерских и румынских школ упростят ВНО по украинскому : Хвиля 14:06
- В Украине снижен проходной порог ВНО по украинскому языку для нацменьшинств, - Гриневич : Фокус 14:04
- Выпускников украинских школ обяжут сдавать экзамен по математике : ТСН.ua 13:44
- Порядок проведения школьных экзаменов в 2019 году : СтудКлуб Полтава 13:40
- Минобразования уменьшило нацменьшинствам порог по украинскому языку во время ВНО : Еспресо TV 13:34
- Важные изменения в процедуре ВНО: объяснение министра образования Гриневич : Телеканал новин "24" 13:30
- Минобразования уменьшило порог прохождения ВНО по украинскому языку для нацменьшинств : РБК-Україна 13:11
- Выпускникам венгерских школ упростят ВНО по украинскому : ЛІГАБізнесІнформ 13:08
- С 2021 ВНО по математике будет обязательным : IPress.ua 13:07
- Для выпускников из венгерских и румынских школ упростят ВНО по украинскому языку : UAZMI 12:45
- ВНО - 2019: абитуриентов ждут две основные новации : Телеграф.com.ua 12:43
- МОН ввело "разумное приспособление" для выпускников школ с языками нацменьшинств : Українські національні новини 12:33
- С 2021 года экзамен по математике будет обязательным для украинских школьников : Факты 12:32
- МОН ввело "разумное приспособление" для выпускников школ с языками нацменьшинств : ПрессОрг24 12:17
- Для выпускников из венгерских и румынских школ упростят ВНО по украинскому : Укринформ 12:02
- Гриневич рассказала о нововведениях нынешнего ВНО : УНИАН 11:47
- Экзамен по математике будет обязательным для всех выпускников украинских школ с 2021 года : Интерфакс-Україна 11:36
- В школах нацменьшинств будут интенсивнее изучать украинский язык, - Гриневич : #Буквы 11:18