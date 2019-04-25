Как жителей оккупированного Донбасса кинули с российскими паспортами: появилось показательное видео (12)

Народна Правда 2019.04.25 23:39

Мужчина, не стесняясь в выражениях, рассказывает о жизни с российским паспортом Житель Донбасса рассказал, как Россия обманула его с российским паспортом, которые обещают жителям "ДНР-ЛНР". Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Дениса Казанского в Twitter. "Тем, кто радуется сейчас в ОРДЛО, что получит российский паспорт и российскую пенсию, передает привет пенсионер Игорь Кнышов из Красного Луча.