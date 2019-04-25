Польша отказалась принимать нефть по нефтепроводу "Дружба" (51)

Вести.ua 2019.04.25 00:45

25 апреля 2019, 00:21 Викисклад Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает информагенство БЕЛТА. Как рассказал главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, белорусская сторона получила соответствующую телефонограмму от компании PERN (оператор польского участка "Дружбы"). По его словам, поляки заявили, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в