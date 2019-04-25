Польша отказалась принимать нефть по нефтепроводу "Дружба" (51)

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- Украина приостановила транзит российской нефти : Новости Ю 10:13
- "Украина" остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : Newzz.in.ua 10:07
- Страны Европы массово приостановили транзит по нефтепроводу "Дружба" : 7ya-media.com 10:06
- Украина и Словакия приостановили транзит некачественной российской нефти : Телеканал новин "24" 10:00
- Словакия приостановила транспортировку некачественной российской нефти : УНИАН 09:47
- Укртранснафта приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : Електронні Вісті 09:45
- Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : Время Харьков 09:45
- Страны Европы массово приостановили транзит по нефтепроводу "Дружба" : Електронні Вісті 09:45
- Украина приостановила транзит российской нефти : UA1.com.ua 09:44
- Украина приостанавливает транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" : Диванная Сотня 09:33
- Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : Капитал 09:18
- Словакия прекратила транзит российской нефти : РБК-Україна 09:11
- Укртранснафта вынужденно остановила транзит российской нефти : Минпром 09:08
- Украина остановила транзит российской нефти : Контракты.ua 09:07
- Украина приостанавливает транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" : Главное 09:05
- Украина остановила транзит российской нефти. Ее отказались покупать в ЕС. Почему? : the Бабель 08:44
- Украина приостановила транзит российской нефти трубопроводом Дружба : ICTV Факти 08:36
- Украина приостановила транзит некачественной российской нефти : EtCetera.media 08:31
- Украина приостановила транзит некачественной российской нефти : EtCetera.media 08:31
- "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по "Дружбе" : Энергетический Корреспондент 08:30
- Украина прекратила транзит нефти из России : Realist.online 08:26
- Украина остановила транзит российской нефти в Европу : Власти.нет 08:16
- Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" : ForUm 08:04
- Украина приостанавливает транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" : Еспресо TV 08:04
- Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" : Business Information Network 08:01
- Украина остановила транзит российской нефти через Беларусь : Times.dn.ua 07:45
- Украина остановила транзит российской нефти : Багнет 07:31
- Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : Фокус 07:04
- Украина остановила транзит российской нефти : Комментарии.UA 07:02
- Украина прекратила транзит грязной российской нефти по "Дружбе" : Depo 07:02
- Словакия вслед за Украиной приостановила транзит загрязненной российской нефти : ТСН.ua 04:44
- Страны Европы массово приостановили транзит по нефтепроводу "Дружба" : NewsMir.info 04:07
- Страны Европы массово приостановили транзит по нефтепроводу "Дружба" : FaceNews 03:31
- Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" : Зеркало недели. Украина 03:17
- В Беларуси заявили об угрозе полной остановки нефтепровода "Дружба" : Зеркало недели. Украина 02:17
- Украина вынужденно приостановила транзит российской нефти : ДнепрCity.net 02:06
- В Беларуси заявили об угрозе полной остановки нефтепровода "Дружба" : Зеркало недели. Украина 02:00
- Украина вынужденно приостановила транзит российской нефти : Hronika.info 01:40
- Украина приостановила транзит некачественной российской нефти : Gazeta.ua 01:34
- Несет угрозу Польше и Германии: ЕС отказалась от нефти Путина : P-kontrol.in.ua 01:22
- В Украине вынужденно прекратили транзит по нефтепроводау "Дружба" : Подробности.ua 01:10
- Украина остановила транзит российской нефти через Беларусь : NewsMir.info 01:07