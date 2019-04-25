Языковый закон: депутаты исключили пункт о себе, скандальные данные (1)

Politeka 2019.04.25 15:11

25 апреля 2019, 14:56 Верховная Рада накануне приняла закон об украинском языке Об этом сообщает Страна. В его итоговой версии об обеспечении функционирования украинского языка как государственного оказывается отсутствует норма о необходимости его использования депутатами парламента. В первом чтении закон такую норму содержал, а после принятия поправки No203 из документа исключили из редакции статьи 9 законопроекта слова "народные депутаты Украины".