Языковый закон: депутаты исключили пункт о себе, скандальные данные (1)

Politeka 2019.04.25 15:11
25 апреля 2019, 14:56
Верховная Рада накануне приняла закон об украинском языке
Об этом сообщает Страна.
В его итоговой версии об обеспечении функционирования украинского языка как
государственного оказывается отсутствует норма о необходимости его
использования депутатами парламента.
В первом чтении закон такую норму содержал, а после принятия поправки No203
из документа исключили из редакции статьи 9 законопроекта слова "народные
депутаты Украины".
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, Княжицкий
, Воля народа
, Украина
, Россия