СМИ: Венгрия будет блокировать комиссию Украина-НАТО из-за языкового закона (7)

Укринформ 2019.04.26 05:17

Укринформ Правительство Венгрии предупредило НАТО, что будет в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО в ответ на принятие Радой языкового закона. Об этом сообщил в Twitter венгерский журналист Шабольч Пануй со ссылкой на источники в правительстве Венгрии. "Источники сообщают мне, что чиновники Венгрии заявили заявили генеральному секретарю НАТО Роуз Готтемюллер во время ее визита в Будапешт, что Венгрия