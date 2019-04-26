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СМИ: Венгрия будет блокировать комиссию Украина-НАТО из-за языкового закона

СМИ: Венгрия будет блокировать комиссию Украина-НАТО из-за языкового закона (7)

Укринформ 2019.04.26 05:17
Укринформ Правительство Венгрии предупредило НАТО, что будет в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО в ответ на принятие Радой языкового закона. Об этом сообщил в Twitter венгерский журналист Шабольч Пануй со ссылкой на источники в правительстве Венгрии. "Источники сообщают мне, что чиновники Венгрии заявили заявили генеральному секретарю НАТО Роуз Готтемюллер во время ее визита в Будапешт, что Венгрия
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2019.04.26 (7)

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