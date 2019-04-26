В шахте на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв, погибло по меньшей мере четыре человека (37)

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- Бессильные оккупанты "ЛНР" вызвали российских спасателей на шахту с заблокированными горняками : Вибори в Україні та світі 02:17
- В "ЛНР" прогремел взрыв на шахте, много погибших: на помощь отправилось МЧС России : Вибори в Україні та світі 02:17
- В шахте на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв, погибло по меньшей мере четыре человека : Гордон 02:05
- Взрыв метана на шахте в ОРЛО: четверо горняков погибли : Зеркало недели. Украина 02:01
- В шахте на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв, по меньшей мере погибло четыре человека : Гордон 01:35
- Стало известно количество жертв аварии на шахте в Лутугинском районе : Cxid.info 01:23
- Взрыв метана на шахте в "ЛНР": четверо горняков погибли : Зеркало недели. Украина 01:17
- В "ЛНР" произошел взрыв на шахте: есть погибшие : InfoResist.org 01:16
- В "ЛНР" произошел взрыв на угольной шахте: СМИ сообщили о 19 погибших : Новое Время 01:09
- Два горняка погибли и 15 пропали без вести при аварии на шахте "Схидкарбон" - МЧС ЛНР : "Наша газета" (Луганск) 01:04
- Стало известно количество жертв аварии на шахте в Лутугинском районе : "Наша газета" (Луганск) 01:04
- Глава ЛНР выехал на шахту "Схидкарбон", где погибли и пропали без вести горняки : "Наша газета" (Луганск) 01:04
- В "ЛНР" на шахте взорвался метан, есть погибшие : 0642 Луганск 01:02
- В "ЛНР" произошел взрыв на шахте: есть погибшие : Комментарии.UA 01:02
- На шахте в ЛНР прогремел мощный взрыв - много погибших : Kherson.life 00:49
- Бессильные оккупанты "ЛНР" вызвали российских спасателей на шахту с заблокированными горняками : Times.dn.ua 00:45
- В Луганской области взорвалась шахта, есть погибшие - СМИ : Hronika.info 00:40
- Взрыв на шахте в "ЛНР": погибли люди : Факты 00:32
- На шахте в ОРЛО прогремел взрыв, десятки погибших : ДонПресс 00:26
- На шахте в "ЛНР" произошел взрыв. Возможны жертвы : Реальная газета 00:26
- В результате взрыва на шахте в ЛНР погибли 17 горняков : ДонбассTimes 00:25
- На шахте в "ЛНР" взрыв метана: Погибли горняки : Донецкие Новости 00:25
- СМИ РФ сообщают, что на территории так называемой "ЛНР" взорвалась шахта, есть погибшие : DailyUA 00:23
- "СМИ" боевиков сообщают, что во время взрыва на шахте в Луганской области могли погибнуть 19 горняков : DailyUA 00:23
- "СМИ" боевиков сообщают, что во время взрыва на шахте в Луганской области могли погибнуть 19 горняков : Українські національні новини 00:18
- "СМИ" боевиков сообщают, что во время взрыва на шахте в Луганской области могли погибнуть 19 горняков : ПрессОрг24 00:17
- Под Луганском на шахте прогремел мощный взрыв, есть погибшие : Антикор.com.ua 00:11
- Бессильные оккупанты "ЛНР" вызвали российских спасателей на шахту с заблокированными горняками : NewsMir.info 00:07
- В шахте в ОРЛО произошла чрезвычайная ситуация : NewsMir.info 00:07
- Под Луганском на шахте прогремел мощный взрыв, есть погибшие : Новости без границ 00:07
- В "ЛНР" на "мини-шахте" погибли 19 человек : Ведомости Донбасса 00:06
- Взрыв на шахте под Луганском: погибли десятки шахтеров : Фокус 00:04
- Под Луганском на шахте прогремел мощный взрыв, есть погибшие : УСБН Запорiжжя 00:04
- СМИ РФ сообщают, что на территории так называемой "ЛНР" взорвалась шахта, есть погибшие : Українські національні новини 00:03
- СМИ РФ сообщают, что на территории так называемой "ЛНР" взорвалась шахта, есть погибшие : ПрессОрг24 00:02
- На территории "ЛНР" взорвалась шахта, есть погибшие : FaceNews 00:01