В шахте на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв, погибло по меньшей мере четыре человека (37)

Гордон 2019.04.26 02:05

По предварительным данным, взрыв на шахте "Схидкарбон", которая находится на временно оккупированной территории Луганской области, произошел из-за утечки метана, рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Сегодня 01.22 | Взрывы на шахте продолжаются, туда направились спасатели МЧС РФ Фото: pixabay.com (архив) 25 апреля около 11.00 на оккупированной территории Луганской области на