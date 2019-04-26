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Фокус: Украина

В шахте на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв, погибло по меньшей мере четыре человека (37)

Гордон 2019.04.26 02:05
По предварительным данным, взрыв на шахте "Схидкарбон", которая находится на временно оккупированной территории Луганской области, произошел из-за утечки метана, рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Сегодня 01.22 | Взрывы на шахте продолжаются, туда направились спасатели МЧС РФ Фото: pixabay.com (архив) 25 апреля около 11.00 на оккупированной территории Луганской области на
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2019.04.26 (37)

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