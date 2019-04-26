Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Госдолг Украины увеличился (35)

Finance.UA 2019.04.26 09:33
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на 0,54 млрд долларов до 78,78 млрд долларов (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в данных Министерства финансов. Государственный и гарантированный государством долг на конец марта 2019 года составил 2 146,64 млрд гривен, или 78,78 млрд долларов против 2 111,99
ДОЛГ, ЭКВИВАЛЕНТ, УКРАИНА, ДОЛЛАР, ФИНАНСЫ, ПРЯМАЯ, Украина, США
2019.04.26 (35)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019