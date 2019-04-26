Госдолг Украины увеличился (35)

2019.04.26 (35)2019.04.25 (27) →
- Госдолг Украины вырос еще на полмиллиарда : Комсомольская Правда в Украине 14:46
- Украина увеличила государственный долг : РБК-Україна 14:42
- Госдолг Украины вырос на 540 миллионов долларов : Iнше ТВ 14:42
- Госдолг Украины вырос до $78,78 миллиардов : Хвиля 14:36
- В Украине вырос госдолг,- Минфин : Перший Діловий 14:32
- На сколько вырос госдолг Украины в марте: названы конкретные цифры : Апостроф. Экономика 14:29
- Сумма госдолга Украины в марте возросла на 34,65 млрд грн - Минфин : Гордон 14:05
- Госдолг за месяц вырос на 540 миллионов долларов : Версии.com 13:54
- Госдолг вырос на 540 млн долларов в месяц : Рубрика 13:32
- Госдолг Украины увеличился на полмиллиарда долларов : Экономика.com.ua 13:29
- В марте месяце украинский госдолг вырос на полмиллиарда долларов : ДонПресс 13:27
- Госдолг Украины вырос до $78,78 миллиарда долларов : Укринформ 13:17
- Госдолг Украины вырос на полмиллиарда долларов : Bigmir)net Финансы 13:16
- За март госдолг Украины вырос на полмиллиарда долларов : Trust.UA 12:47
- Госдолг Украины вырос на полмиллиарда долларов : Bigmir)net Новости 12:39
- К началу апреля госдолг вырос до 78,8 млрд долларов : Maanimo 12:38
- Госдолг Украины вырос в марте : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- Госдолг Украины вырос на 540 миллионов долларов : DailyUA 12:23
- Госдолг Украины вырос на 540 миллионов долларов : Українські національні новини 12:18
- Госдолг Украины вырос на 540 миллионов долларов : ПрессОрг24 12:17
- Март больно ударил по украинцам: на эти цифры невозможно смотреть без слез : Znaj.ua 12:17
- Государственный долг Украины в марте вырос на 0,7% - Минфин : Громадське телебачення 11:36
- Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов : Телеграф.com.ua 11:13
- Госдолг Украины взлетел в марте: все подробности в цифрах : Politeka 11:10
- Совокупный госдолг Украины в марте 2019 года вырос на $0,54 млрд : Fixygen 10:34
- Госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрд : Антирейд 10:10
- Госдолг Украины за месяц вырос на $540 млн : UaProm 09:50
- Госдолг Украины увеличился : Finance.UA 09:33
- Украина нарастила государственный долг : Багнет 09:01
- В марте госдолг вырос на 540 млн долларов : Укрудпром 08:45
- Минфин сообщил, как в марте вырос государственный долг Украины в долларовом эквиваленте 26 April 2019, 05:26 : Николаев в подробностях 07:25
- Госдолг Украины вырос на полмиллиарда долларов : Слово і Діло 07:12
- Государственный долг Украины увеличился до $78,8 млрд : Корабелов.инфо 03:52
- За последний месяц госдолг Украины вырос на полмиллиарда долларов : Зеркало недели. Украина 02:17