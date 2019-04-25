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Фокус: Украина

Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов (7)

Українські Новини 2019.04.25 21:15
Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов Об этом говорится в сообщении на странице команды Зеленского в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. В четверг состоялась встреча победившего на выборах Президента Украины шоумена Владимира Зеленского с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом. Линкявичус предложил помощь Литвы во внедрении реформ в Украине в сферах
ЗЕЛЕНСКИЙ, ЛИТВА, ОБОГАЩЕНИЕ, ЕВРОСОЮЗ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, Зеленский, Украина, Брюссель
2019.04.26 (7)

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