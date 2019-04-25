Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов (7)

Українські Новини 2019.04.25 21:15

Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов Об этом говорится в сообщении на странице команды Зеленского в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. В четверг состоялась встреча победившего на выборах Президента Украины шоумена Владимира Зеленского с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом. Линкявичус предложил помощь Литвы во внедрении реформ в Украине в сферах