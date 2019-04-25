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Фокус: Украина

Порошенко уволил посла Украины в одной из соседних стран (13)

Сегодня.ua 2019.04.25 20:42
Президент снял с Ивана Гнатишина полномочия посла в Республике Молдова Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua Спустя несколько месяцев после того, как молдавский президент Игорь Додон отказался встречаться со своим украинским коллегой во время его визита в Молдову, Петр Порошенко уволил главу дипломатической миссии в этом постсоветском государстве. Соответствующий указ No168/2019 был опубликованном на сайте главы государства вечером 25 апреля.
МОЛДОВА, ПОСОЛ, ПОРОШЕНКО, ИВАН, УКРАИНА, НИКОЛАЕВИЧ, Порошенко, Гнатишин, Украина, Молдова, SI
2019.04.26 (13)

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