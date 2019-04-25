Порошенко уволил посла Украины в одной из соседних стран (13)

Сегодня.ua 2019.04.25 20:42

Президент снял с Ивана Гнатишина полномочия посла в Республике Молдова Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua Спустя несколько месяцев после того, как молдавский президент Игорь Додон отказался встречаться со своим украинским коллегой во время его визита в Молдову, Петр Порошенко уволил главу дипломатической миссии в этом постсоветском государстве. Соответствующий указ No168/2019 был опубликованном на сайте главы государства вечером 25 апреля.