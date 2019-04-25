Порошенко уволил посла Украины в одной из соседних стран (13)

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- Климкин прокомментировал увольнение Президентом посла в Молдове : Українські національні новини 05:48
- Климкин прокомментировал увольнение Президентом посла в Молдове : ПрессОрг24 05:46
- Климкин назвал причину увольнения посла в Молдове : Укринформ 05:17
- Климкин назвал причину увольнения посла в Молдове : Вибори в Україні та світі 04:16
- Глава МИД прокомментировал увольнение посла Украины в Молдове : Зеркало недели. Украина 03:17
- Климкин назвал причину увольнения посла в Молдове : Новое Время 03:10
- Климкин назвал причину увольнения посла в Молдове : Bigmir)net Новости 03:09
- Климкин назвал причину увольнения посла в Молдове : РБК-Україна 02:11
- Порошенко уволил посла Украины в Молдове Гнатишина : ДнепрCity.net 02:06
- Порошенко уволил посла Украины в Молдове : Vector News 01:16
- Порошенко уволил посла Украины в Молдове Гнатишина : IPress.ua 00:06
- Порошенко уволил посла Украины в Молдове Гнатишина : Гордон 00:05