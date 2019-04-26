Макрон считает необходимым уменьшить количество стран в Шенгенской зоне (32)

2019.04.26 (32)2019.04.25 (6) →
- Макрон снова выступил за реформу Шенгенской зоны : РБК-Україна 11:41
- Макрон предлагает сократить Шенген : Факты 11:32
- Макрон предложил сократить Шенгенскую зону : Uapress.info 11:15
- Президент Франции выступил за реформу Шенгенской зоны : Хвиля 11:06
- Макрон выступил за реформирование Шенгенской зоны : УРА-Информ 10:52
- Макрон предложил уменьшить Шенгенскую зону : ГолосUA 10:35
- Макрон хочет исключить несколько стран из Шенгенской зоны : Еспресо TV 10:34
- Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны : Depo 10:33
- Макрон намерен урезать Шенгенскую зону : Комментарии.UA 10:32
- Президент Франции выступил за реформу Шенгенской зоны : УП Європейська правда 10:31
- Макрон вновь предложил реформировать Шенгенскую зону : Новости мира 10:16
- Макрон предложил сократить Шенгенскую зону : Сегодня.ua 10:12
- Макрон предложил сократить Шенгенскую зону : Новости N 10:10
- Макрон призвал исключить из Шенгенской зоны несколько стран : 7ya-media.com 10:06
- Макрон предложил сократить Шенгенскую зону : РИА Мелитополь 09:28
- Макрон считает необходимым уменьшить количество стран в Шенгенской зоне : Днепр Вечерний 09:26
- Макрон считает необходимым уменьшить количество стран в Шенгенской зоне : Власти.нет 09:16
- Макрон заявил, что Шенгенская зона не работает, и предложил ее переформатировать : Гордон 09:05
- Макрон хочет исключить несколько стран из Шенгенской зоны : Экономические новости 08:33
- Макрон заявил о необходимости пересмотра границ Шенгена : NewsOne 08:09
- Макрон предложил сократить Шенгенскую зону : Bigmir)net Новости 08:09
- Для защиты границ: Макрон предложил сократить Шенгенскую зону : ICTV Факти 06:36
- Макрон захотел сократить Шенгенскую зону : УНИАН 05:17
- Макрон считает необходимым уменьшить количество стран в Шенгенской зоне : Зеркало недели. Украина 02:47
- Шенгенская зона не работает, ее нужно менять - Макрон : ТСН.ua 02:44
- Макрон заявил о необходимости исключения некоторых стран из Шенгенской зоны : НикВести 02:09
- Макрон заявляет о необходимости исключения некоторых стран из Шенгенской зоны : ДнепрCity.net 02:06
- Президент Франции предложил сократить Шенгенскую зону : Kherson.life 00:48
- Президент Франции предложил уменьшить Шенгенскую зону : Hronika.info 00:40
- Макрон выступил за сокращение Шенгенской зоны : LB.ua 00:37