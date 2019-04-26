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Фокус: Украина

Макрон считает необходимым уменьшить количество стран в Шенгенской зоне (32)

Зеркало недели. Украина 2019.04.26 02:47
Президент Франции считает, что в нынешнем виде Шенгенская зона "не работает". Шенген снова закроется? ╘ yes-i-do.com.ua Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, в частности, если это потребуется, - уменьшения числа входящих в нее стран. "Нужно изменить Шенгенскую зону, можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", - сказал глава государства на пресс-конференции
ЗОНА, ЭММАНУЭЛЬ, ФРАНЦИЯ, БЕЖЕНЕЦ, ГРАНИЦА, МИГРАНТ, Франция, Украина, Париж
2019.04.26 (32)

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