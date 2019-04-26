Макрон считает необходимым уменьшить количество стран в Шенгенской зоне (32)

Зеркало недели. Украина 2019.04.26 02:47

Президент Франции считает, что в нынешнем виде Шенгенская зона "не работает". Шенген снова закроется? ╘ yes-i-do.com.ua Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, в частности, если это потребуется, - уменьшения числа входящих в нее стран. "Нужно изменить Шенгенскую зону, можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", - сказал глава государства на пресс-конференции