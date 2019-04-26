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Фокус: Украина

Первые разговоры о президентстве Зеленского были в 2015-м - юрист Коломойского (54)

Громадське телебачення 2019.04.26 12:36
Виктория Бега Первые разговоры о выдвижении шоумена Владимира Зеленского на пост президента были еще в 2015 году. Об этом изданию "Новое Время" и "Украинская правда" рассказал Андрей Богдан - адвокат олигарха Игоря Коломойского и юрист новоизбранного президента Владимира Зеленского. На вопрос журналистов о том, действительно ли он существенно способствовал тому, чтобы Зеленский шел на президентство он ответил: "Да, это абсолютная
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2019.04.26 (54)

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