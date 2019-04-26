Первые разговоры о президентстве Зеленского были в 2015-м - юрист Коломойского (54)

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- "Это неправильно, я стану такой же, как они…": Зеленский дал отпор юристу Коломойского : Hyser 14:36
- "Давай, мы выиграем эти выборы": адвокат Богдан рассказал, как уговаривал Зеленского идти в президенты : УНИАН 14:33
- Лучший друг. Адвокат Зеленского откровенно рассказал о связях нового президента с Коломойским и раздаче должностей в новой администрации президента : Спілка Блогерів України 14:31
- Адвокат Коломойского и Зеленского ведет дела по ПриватБанку : Business Information Network 14:31
- Адвокат Коломойского рассказал, как уговаривал Зеленского баллотироваться в Раду : Realist.online 14:26
- Зеленский отказал адвокату Коломойского: что предлагали слуге народа : Znaj.ua 14:17
- Коломойский не верил в президентство Зеленского - адвокат Богдан : Новое Время 14:10
- В Facebook создали встречу Коломойского в "Борисполе" : НикВести 14:09
- Адвокат Коломойского рассказал, как и почему убеждал Зеленского пойти в президенты : Телеканал новин "24" 14:00
- Не смогу отказать Зеленскому, если он предложит мне должность главы АП, - Богдан : Прокурорская правда 13:26
- Я не смогу отказать Зеленскому, если он мне предложит эту должность, - юрист Коломойского : Антикор.com.ua 13:10
- Первые разговоры о президентстве Зеленского были в 2015-м, - юрист Коломойского : IPress.ua 13:07
- Адвокат Коломойского рассказал, как уговаривал Зеленского баллотироваться в президенты : Еспресо TV 13:04
- Не смогу отказать Зеленскому, если он предложит мне должность главы АП, - Богдан : Фокус 13:04
- "Давай, мы выиграем эти выборы": адвокат Коломойского рассказал, как уговаривал Зеленского идти в президенты : УНИАН 13:03
- Адвокат Коломойского и Зеленского ведет дела по ПриватБанку : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- Первые разговоры о президентстве Зеленского были в 2015-м - юрист Коломойского : Громадське телебачення 12:36
- В Facebook собираются встречать Коломойского в "Борисполе" : #Буквы 12:18
- Адвокат Коломойского предлагал Зеленскому пройти в Раду мажоритарщиком : #Буквы 12:18
- Юрист Коломойского - Богдан. ВИДЕО : Begemot.media 12:15
- Адвокат Коломойского и Зеленского Богдан заявил, что ведет дела по ПриватБанку : Новое Время Бизнес 12:10
- Адвокат Кломойского рассказал о роли "Слуги народа" в победе Зеленского : DsNews 11:33
- Зеленский, Коломойский и ПриватБанк: адвокат олигарха показал правду всей Украине : Znaj.ua 11:17
- Адвокат Коломойского прокомментировал свое возможное назначение на пост главы АП : Vector News 11:16
- "Так я потеряю доверие народа": Зеленский отказался от предложения юриста Коломойского : Politeka 11:10
- Адвокат Коломойского заявил, что знал о победе Зеленского еще до того, как тот заявил о выдвижении : Фраза.ua 10:36
- В команде Зеленского рассказали, как кино помогло ему выиграть выборы : Факты 10:32
- Богдан прокомментировал свое возможное назначение на пост главы АП : Факты 10:32
- Юрист олигарха Коломойского: Я убеждал Зеленского идти в президенты : Спілка Блогерів України 10:31
- Юрист Коломойского рассказал, как убеждал Зеленского идти в президенты : Паноптикон 10:16
- Юрист Коломойского рассказал, как убеждал Зеленского баллотироваться : Антикор.com.ua 10:11
- Юрист Коломойского рассказал, как убеждал Зеленского баллотироваться : Новости без границ 10:07
- "Я не смогу отказать Зеленскому, если он мне предложит эту должность" Коломойского Богдан о возможном назначении главой АП : UAZMI 09:45
- Я не смогу отказать Зеленскому, если он мне предложит эту должность, - юрист Коломойского : Інформатор.news 09:36
- Адвокат Коломойского рассказал, как уговаривал Зеленского пойти в президенты : EtCetera.media 09:31
- Юрист Богдан рассказал, как убеждал Зеленского идти в президенты : В Кулаке 08:58
- Соратник Зеленского рассказал, как Владимир стал президентом : Южная правда 08:02
- Юрист Коломойского рассказал, как Зеленский стал президентом : Iнше ТВ 07:42
- Адвокат Коломойского не сможет отказать президенту Зеленскому возглавить его администрацию : Страна.ua 07:32
- Юрист Коломойского рассказал, как убеждал Зеленского идти в президенты : NewsMir.info 07:13
- Юрист Коломойского рассказал, как убеждал Зеленского идти в президенты : РИА Мелитополь 06:28
- Юрист Коломойского рассказал, как убеждал Зеленского идти в президенты : NewsMir.info 06:07
- Богдан говорит, что Зеленский ему пока должностей не предлагал : Укринформ 02:47
- Я был одним из тех, кто убеждал Зеленского идти в политику Коломойского Богдан. ВИДЕО : UAZMI 01:45
- Юрист Коломойского рассказал как уговорил Зеленского идти в президенты : Ukrainianwall.com 01:31