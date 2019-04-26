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Трамп планирует заключить ядерный договор с Россией и Китаем - СМИ (28)

Укринформ 2019.04.26 09:17
Укринформ Президент США Дональд Трамп намекнул публично, что планирует заключить "грандиозное" ядерное соглашение с Россией и Китаем, которое может стать для него "знаковым достижением" во внешней политике. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа. "Президент четко дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все
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