Трамп планирует заключить ядерный договор с Россией и Китаем - СМИ (28)

Укринформ 2019.04.26 09:17

Укринформ Президент США Дональд Трамп намекнул публично, что планирует заключить "грандиозное" ядерное соглашение с Россией и Китаем, которое может стать для него "знаковым достижением" во внешней политике. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа. "Президент четко дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все