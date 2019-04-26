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Фокус: Украина

У Керченского пролива большое скопление кораблей - СМИ (43)

Вибори в Україні та світі 2019.04.26 14:16
В Керченском проливе и Азовском море наблюдается большое скопление судов, ожидающих прохождения Керчь-Еникальского канала, сообщает Радио Свобода. Издание отмечает, что в Керчи в течение 25 апреля наблюдалась солнечная погода, ветер был не штормовым, поэтому объективных причин для перекрытия канала не было. "Около 14 часов танкеры, балкеры и сухогрузы стояли на расстоянии около полумили от Керченского моста, позже судна переместились дальше в сторону
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