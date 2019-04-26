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Фокус: Украина

У Порошенко упрекнули Зеленского в том, что махнул в Турцию (64)

Українська правда 2019.04.26 10:11
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, избранная от БПП, упрекнула победителя выборов президента Владимира Зеленского в том, что он до объявления результатов выборов полетел в Турцию с детьми. Об этом она написала в Facebook. Геращенко сообщила, что в течение 5 лет президент Петр Порошенко имел всего несколько дней отпуска. "Более того, у него не было выходных.
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