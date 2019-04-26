Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева - СМИ (51)

Гордон 2019.04.26 11:06

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский оспаривает в Хозяйственном суде Киева пять кредитных договоров и свое личное поручительство по ним. Первые слушания ожидаются уже 10, 22 и 23 мая, пишет издание "НВ Бизнес". Сегодня 10.50 | Коломойский требует признать недействительными кредитные договора с его личным поручительством Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Украинский бизнесмен Игорь Коломойский 19 апреля подал пять новых исков в