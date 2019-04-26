В Одессе ночью прогремел взрыв: подробности (42)

NewsOne 2019.04.26 10:09

Размещено: 26.04.2019 Машина полиции. Фото: informator.news Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу, 26 апреля, в Одессе. Об этом сообщили в издании "Думская". Инцидент произошел возле отделения банка "Пивденный" на улице Семена Палия примерно в 01:00. Сообщается, что на окне помещения сработало взрывное устройство, мощность которого была около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.