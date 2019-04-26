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Фокус: Украина

Обвиняемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину - СМИ (38)

Сегодня.ua 2019.04.26 10:12
Рубан вместе с Савченко были освобождены из-под стражи 16 апреля прямо в зале суда Владимир Рубан. Фото: facebook.com/volodymyr.ruban. Бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого отпустили из-под стражи 16 апреля, покинул территорию Украины. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации украинского СМИ, Рубан уехал в столицу Польши, Варшаву.
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