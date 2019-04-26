Украинские войска усилили боевую готовность в зоне ООС накануне праздников (36)

#Буквы 2019.04.26 13:18

Опубликовано: Пятница, 26 апреля 2019 12:52 Украинские войска на Донбассе усилили боевую готовность накануне пасхальных и майских праздников. Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Так, командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений к действиям по назначению. "В частности, в период с 22 по 26 апреля под руководством командующего