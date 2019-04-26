На трассе "Одесса-Измаил" грузовик врезался в поезд (40)

Інформатор.news 2019.04.26 11:06

Движение транспорта по трассе "Одесса-Измаил" заблокировано из-за дорожно- транспортного происшествия с участием грузовика и поезда. Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области. ДТП произошло около 8:00 утра на 43 км автодороги "Одесса-Измаил". Предварительно установлено, что за неисправных тормозов водитель грузового автомобиля "ДАФ" на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом грузового поезда. В результате ДТП никто не пострадал.