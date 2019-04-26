Экзамен по математике будет обязательным для всех выпускников, - Гриневич (41)

Фокус 2019.04.26 13:04

Лилия Гриневич / Фото: facebook.com/UAMON Уже с 2021 года 26.04.19 Экзамен по математике будут сдавать в обязательном порядке все выпускники украинских школ с 2021 года. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в украинском парламенте заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Интерфакс-Украина. "С 2021 года мы планируем ввести обязательный экзамен по математике для