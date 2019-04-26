Во Львове впервые в Украине снесли многоэтажку, построенную без разрешения - горсовет (42)

Гордон 2019.04.26 17:35

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что снос семиэтажного самостроя должен стать предостережением для всех застройщиков, которые не соблюдают законодательство в сфере градостроительства. | Сегодня 16.57 | Работы по демонтажу многоэтажки продолжались около месяца Фото: city-adm.lviv.ua Во Львове на улице Лычаковской, 259 снесли построенный с нарушениями семиэтажный жилой дом, сообщил 25 апреля официальный сайт Львовского городского совета.