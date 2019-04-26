Во Львове впервые в Украине снесли многоэтажку, построенную без разрешения - горсовет (42)

- В Украине впервые снесли многоэтажный дом, построенный с нарушениями : Journalist.today 17:46
- Во Львове впервые в Украине снесли незаконную новостройку : ТСН.ua 17:44
- Во Львове впервые в Украине снесли незаконно построенную многоэтажку : Громадське телебачення 17:36
- Во Львове впервые в Украине снесли многоэтажку, построенную без разрешения - горсовет : Гордон 17:35
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку : Business Information Network 17:31
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку: что теперь на месте застройки : Телеканал новин "24" 17:30
- Дом под снос: в Украине впервые демонтировали незаконную многоэтажку - фото, видео : Realist.online 17:26
- Актуально для Измаила: в Украине впервые снесли незаконную многоэтажку : Бессарабия Информ 17:16
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку : Ирта-Fax 16:44
- Впервые в Украине: во Львове снесли незаконную многоэтажку : Новое Время 16:39
- Во Львове впервые в истории Украины снесли незаконную многоэтажку : Фраза.ua 16:35
- Впервые в Украине: во Львове снесли дом, построенный с нарушениями : Измаил вечерний 15:45
- В Украине впервые демонтировали многоэтажный самострой : СтройОбзор 15:41
- Во Львове снесли незаконно построенную многоэтажку : РепортерUA 15:41
- Во Львове снесли дом, который построили без разрешительных документов : Шиповник.ua 15:36
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку : Единая Одесса 15:27
- Во Львове полностью демонтировали незаконную многоэтажку : #Буквы 15:18
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку : РБК-Україна 15:12
- В Украине впервые снесли многоэтажный самострой : Петр и Мазепа 15:10
- Во Львове снесли семиэтажный дом без документов : Аргументы и Факты Украина 15:08
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку (Фото) : ABCnews.com.ua 15:03
- Во Львове полностью снесли незаконно построенную многоэтажку : Українські Новини 14:45
- В Украине впервые снесли незаконную новостройку. Фото : Обозреватель 14:40
- Во Львове впервые демонтировали незаконную многоэтажку : IPress.ua 14:37
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку : ForUm 14:34
- Во Львове впервые в Украине демонтировали многоэтажный самострой : Страна.ua 14:17
- Во Львове снесли многоэтажку, построенную с нарушениями : В Час Пик 14:15
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку : Еспресо TV 14:04
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку : Zrada Today 14:04
- Во Львове первыми в Украине снесли незаконную многоэтажку : InfoResist.org 14:01
- Впервые в Украине: во Львове снесли дом, построенный с нарушениями : Сегодня.ua 13:42
- Во Львове снесли дом, который построили без разрешительных документов : 112.ua 13:30
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку : Повінь.com.ua 13:21
- В Украине впервые демонтировали незаконную 7-этажную многоэтажку : Телеграф.com.ua 13:13
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку : ЛІГАБізнесІнформ 13:08
- Во Львове впервые демонтировали незаконную многоэтажку : LB.ua 13:07
- Первую незаконную многоэтажку снесли полностью : Gazeta.ua 13:05
- Фото Впервые в Украине был демонтирован незаконный многоквартирный дом : Фокус 13:04
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку (фото) : УНИАН 13:03
- Впервые в Украине снесли незаконную многоэтажку : Ukrainianwall.com 12:31
- В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку : Українська правда 12:11