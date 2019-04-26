Медведев исключил из санкционного списка четверых украинцев, среди них бывший мэр Киева Черновецкий (49)

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- Россия сняла санкции с Черновецкого : Gazeta.ua 17:05
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- Черновецкого исключили из санкционного списка РФ : Телеграф.com.ua 16:43
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- Россия сняла санкции с Черновецкого и его сына : InfoResist.org 16:16
- Россия внезапно сняла санкции с Черновецкого и его сына: документ : Обозреватель 16:10
- Россия сняла санкции с экс-мэра Киева и еще троих украинцев : NewsMir.info 16:08
- Россия отменила санкции против четверых украинцев : ДнепрCity.net 16:06
- Россия сняла санкции с Черновецкого и его сына : Фокус 16:04
- Россия сократила санкционный список против Украины : From-UA.com 16:04
- Россия сняла санкции с Черновецкого и сына : Українська правда 15:41
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