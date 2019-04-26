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Фокус: Украина

Медведев исключил из санкционного списка четверых украинцев, среди них бывший мэр Киева Черновецкий (49)

Новости Киева 2019.04.26 14:53
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому четыре гражданина Украины, в том числе бывший городской голова Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан, исключаются из списка украинцев, чьи имущество и счета на территории РФ заморожены. Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил четырех человек из списка украинцев, в отношении которых в 2018 году были введены санкции.
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