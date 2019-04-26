В Словакии официально объявили, когда будет запущен поезд Мукачево - Кошице (40)

- Билет на поезд Кошице - Мукачево, который стартует 9 июня, будет стоить 7,5 евро : UAZMI 20:45
- Поезд Кошице-Мукачево стартует 9 июня с EUR7,5 за место : Интерфакс-Україна 20:36
- Стало известно, когда запустят поезд из Мукачево в Кошице и сколько будет стоить билет : Дело.ua 20:02
- Словакия запускает поезд до Мукачево : Багнет 19:31
- В Словакии официально объявили, когда будет запущен поезд Мукачево - Кошице : Аргументы и Факты Украина 19:08
- Из Словакии в Украину запустят новый поезд : УРА-Информ 18:52
- Из Мукачево открыли международный железнодорожный маршрут : Hronika.info 18:40
- В Словакии объявили о запуске поезда в Украину : Шиповник.ua 18:36
- Поезд Кошице - Мукачево начнет курсировать с 9 июня : #Буквы 18:18
- Поезд Кошице - Мукачево начнет курсировать с 9 июня : UATV 18:15
- Объявлена дата запуска поезда по маршруту Мукачево - Кошице : ТСН.ua 18:14
- В Словакии сообщили о запуске поезда Мукачево - Кошице : НикВести 18:09
- Стало известно, когда запустят поезд Мукачево-Кошице, который доезжает до Словакии за четыре часа : NewsOne 18:09
- В июне появится железнодорожное сообщение со словацким Кошице : ГолосUA 18:05
- Словакия официально подтвердила запуск поездов в Украину : ABCnews.com.ua 18:03
- Словакия запускает прямой поезд в Украину : Trust.UA 17:47
- Из Словaкии зaпустят поезд в Укрaину : Источник.info 17:44
- В Словакии анонсировали запуск поезда в Украину : Еспресо TV 17:34
- В Словакии объявили о запуске поезда в Украину : Капитал 17:18
- В Словакии объявили о запуске поезда в Украину : ATR.ua 17:12
- В Словакии объявили о запуске поезда в Украину : Вечерние Вести 17:00
- Поезд Кошице - Мукачево начнет курсировать с 9 июня : 112.ua 17:00
- 9 июня железнодорожное сообщение Закарпатья со Словакией открывается : Uzhgorod.in 16:52
- В Словакии объявили о запуске поезда в Украину : Ирта-Fax 16:44
- В Словакии объявили о запуске поезда в Украину : Транспортный бизнес 16:43
- Билет на поезд Кошице - Мукачево, будет стоить ┬7,5 ╘ : Транспортный бизнес 16:43
- Словакия запустит прямой поезд в Мукачево с 9 июня : Громадське телебачення 16:36
- Словакия запустит новый поезд в Украину : Depo 16:33
- В Словакии анонсировали запуск поезда в Мукачево : Комментарии.UA 16:32
- В Словакию за четыре часа. Названа дата старта поезда Мукачево - Кошице : Страна.ua 16:32
- В Словакии сообщили о запуске поезда Мукачево - Кошице : Електронні Вісті 16:30
- В Словакии заявили о запуске поезда Мукачево - Кошице : РИА Мелитополь 16:28
- В Словакии анонсировали запуск поезда в Мукачево : NewsMir.info 16:08
- В Словакии анонсировали запуск поезда сообщением Мукачево-Кошице : Фокус 16:04
- В Словакии сообщили о запуске поезда Мукачево - Кошице : УНИАН 16:03
- В Словакии объявили о запуске поезда в Украину : РБК-Україна 15:41
- В Словакии сообщили о запуске поезда Мукачево - Кошице : УП Європейська правда 15:31
- В Словакии официально заявили о запуске поездов в Украину : ЛІГАБізнесІнформ 15:08
- Словакия официально подтвердила запуск поездов в Украину : Центр Транспортных Стратегий 14:19