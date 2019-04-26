Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Словакии официально объявили, когда будет запущен поезд Мукачево - Кошице (40)

Аргументы и Факты Украина 2019.04.26 19:08
Поезда по маршруту Мукачево - Кошице начнут ходить с 9 июля этого года. Время в дороге будет составлять около четырех часов. В Словакии официально объявили, когда будет запущен поезд Мукачево - Кошице © / Скриншот Киев, 26 апреля - АиФ-Украина. Венгрия и Словакия готовятся к прекращению транзита газа через Украину Летом 2019 года начнет курсировать поезд из Словакии в Украину по маршруту Мукачево - Кошице.
ПОЕЗД, КОШИЦЕ, МУКАЧЕВО, СЛОВАКИЯ, БРАТИСЛАВА, ТИСА, SK, Украина, Киев, Одесса, Львов, Харьков, Будапешт

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019