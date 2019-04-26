Густой дым и взрывы: в Красноярске загорелся крупнейший завод по производству баллистических ракет (55)

NewsMir.info 2019.04.26 19:12

1674490 Масштабный пожар произошел на заводе "Красмаш", где производят межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. Отмечается, что возгорание началось в пятницу, 26 апреля, в городе Краснодар около 19:30 по местному времени. По информации ведомства, на данный момент площадь пожара составляет 5 тысяч кв м. Предварительно, огонь окутал кровлю цеха по производству холодильных установок.