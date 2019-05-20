Охрана не пустила Ляшко на консультации с Зеленским из-за трансляции на мобильном: Видео (113)

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- Полторак остается министром: стало известно о закрытых переговорах с Зеленским, срочное заявление : Politeka 12:10
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- Ляшко не пустили на консультацию с Зеленским с телефоном : Гордон 12:05
- Кабмин уйдет в отставку следом за премьером автоматически - глава Минфина : ABCnews.com.ua 12:03
- Бурбак и Ляшко принесли Зеленскому Конституцию : Depo 12:02
- Партия БПП "Солидарность" готова к участию в досрочных выборах : Journalist.today 11:46
- Президент Зеленский подписал свой первый указ : Измаил вечерний 11:46
- Вакарчук рассказал, откуда его партия берет деньги: опубликовано видео : Апостроф 11:45
- Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины : Судебно-юридическая газета 11:43
- Зеленский сделал мощное заявление по России после исторической встречи с вице-президентом ЕК: "Я рассчитываю" : Hyser 11:41
- Миссия МВФ приехала в Украину : Hubs 11:40
- Ляшко хотел стримить с консультации президента по поводу роспуска Рады, но его не пустили : ОстроВ 11:40
- Роспуска Рады не будет: политолог объяснил политический маневр Зеленского : Главред 11:35
- В "Силе людей" обещают подать в суд, если появится указ о роспуске Рады : Рубрика 11:34
- Глава фракции "Народный фронт" принес Конституцию на встречу с Зеленским : Фокус 11:34
- Гройсман призывает Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабмина : Fixygen 11:34
- Миссия МВФ начала работу в Украине : Експерт-центр 11:32
- Охрана не пустила Ляшко на консультации с Зеленским из-за трансляции на мобильном: Видео : 112.ua 11:30
- У Зеленского опубликовали его первый указ : Сумські Дебати 11:24
- В Раде не исключают отмену "мажоритарки" на досрочных выборах : Prioritet.org 11:23
- Кабмин автоматически уйдет в отставку вслед за премьером, но решение должна принять Рада : UAZMI 11:15
- В РПР призывают Зеленского отказаться от роспуска Верховной Рады : ATR.ua 11:13
- Ляшко приехал на встречу с Зеленским на велосипеде : Подробности.ua 11:10
- В Украину прибыла миссия МВФ : Весь Харьков 11:09
- Зеленский вызвал к себе в АП Полторака уже после его заявления : Bigmir)net Новости 11:09
- В Раде не исключают отмену "мажоритарки" на досрочных выборах : Хвиля 11:06
- Вакарчук признался, кто финансирует партию "Голос" : Zrada Today 11:06
- Охрана не пустила Ляшко на консультации с президентом в АП с мобильным, через который он вел стрим : Интерфакс-Україна 11:06
- Ляшко приехал на встречу с Зеленским на велосипеде и пытался стримить встречу : Громадське телебачення 11:06
- Ляшко приехал в АП на велосипеде : ForUm 11:04
- Миссия МВФ прибыла в Украину : Zerkalo.mk.ua 11:04
- На досрочных выборах в Раду могут отменить "мажоритарку", - Березюк : Depo 11:03
- Полторак после визита к Зеленскому заявил, что пока остается министром обороны : DsNews 11:03
- Закрыли дверь перед носом. Как Ляшко не пускали на совещание у Зеленского по роспуску Рады. Видео : Страна.ua 11:02
- В Украину прибыла миссия МВФ : АТН 11:01
- Закрыли дверь перед носом. Как Ляшко не пускали на совещание у Зеленского по роспуску Рады (видео) : Українські реалії 10:53
- Просто - Владимир: Зеленский объяснил, как к нему обращаться : КОД 10:50
- В Украине начала работу миссия МВФ : ТВі 10:50
- Гройсман призывает Зеленского внести кандидатуру премьера : Трибун Луганска 10:48
- Ляшко приехал к Зеленскому в Администрацию на велосипеде : UA1.com.ua 10:45
- Кто финансирует партию "Голос": Вакарчук признался : Интеллект Украины 10:43
- Роспуск Верховной Рады: Зеленский начал консультации с фракциями : Подробности.ua 10:40
- Ляшко приехал в Администрацию президента на велосипеде : LB.ua 10:37
- Нынешний раунд переговоров Украины с МВФ пройдет без Лагард : Lenta.ua 10:37
- Роспуск Рады: у Зеленского сделали еще одно важное заявление : From-UA.com 10:34