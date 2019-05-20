Охрана не пустила Ляшко на консультации с Зеленским из-за трансляции на мобильном: Видео (113)

112.ua 2019.05.21 11:30

Пока Ляшко пытался договориться с охранниками, лидеры фракции прошли в зал, где появился Зеленский 11:18 21.05.2019 Олег Ляшко Комсомольская правда Лидеру фракции Радикальной партии Олегу Ляшко, который намеревался вести прямую трансляцию консультаций Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций ВР, охрана президента не позволила пройти в зал с телефоном, с которого он вел стрим.