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Охрана не пустила Ляшко на консультации с Зеленским из-за трансляции на мобильном: Видео

Охрана не пустила Ляшко на консультации с Зеленским из-за трансляции на мобильном: Видео (113)

112.ua 2019.05.21 11:30
Пока Ляшко пытался договориться с охранниками, лидеры фракции прошли в зал, где появился Зеленский 11:18 21.05.2019 Олег Ляшко Комсомольская правда Лидеру фракции Радикальной партии Олегу Ляшко, который намеревался вести прямую трансляцию консультаций Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций ВР, охрана президента не позволила пройти в зал с телефоном, с которого он вел стрим.
ЗЕЛЕНСКИЙ, РОСПУСК, ИНАУГУРАЦИЯ, ПОСОЛ, УКАЗ, ПОРОШЕНКО, Зеленский, Порошенко, Украина
2019.05.21 (113)

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