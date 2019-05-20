Зеленский заявил, что самостоятельно Украина не может преодолеть российскую агрессию, и попросил помощи у США (63)

2019.05.21 (63)2019.05.20 (180) →
- В сети появились яркие фотожабы по мотивам инаугурации Зеленского : Публичные люди 12:18
- Анджей Дуда пригласил Зеленского посетить Польшу : Антикор.com.ua 12:11
- Анджей Дуда пригласил Зеленского посетить Польшу : Новости без границ 12:07
- Анджей Дуда пригласил Зеленского посетить Польшу : УСБН Запорiжжя 12:06
- Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским : ДнепрCity.net 12:06
- Полторак остается министром до решения Рады : Еспресо TV 12:04
- Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским : Вести-UA 11:57
- Полторак рассказал, зачем его вызывал Зеленский : Власти.нет 11:46
- Нардеп рассказал о казусе на инаугурации Зеленского (видео) : УНИАН 11:33
- Инаугурация Владимира Зеленского. Мемы и фотожабы : 06272.com.ua Костянтинівка 11:31
- Инаугурация Владимира Зеленского. Мемы и фотожабы : 6262.com.ua Славянск 11:06
- Инаугурация Владимира Зеленского. Мемы и фотожабы : 06267.com.ua Дружковка 11:02
- Зе!Инаугурация: сегодня Владимир Зеленский получил полномочия Президента Украины и заявил о роспуске Рады (дополнено) : Кременчуцький Телеграф 10:52
- Дуда пригласил Зеленского в гости : Источник.info 10:45
- Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским - СМИ : Сегодня.ua 10:42
- Бойцы ООС об инаугурации Зеленского (ВИДЕО) : DailyUA 10:24
- Инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского : НовыйДень.zp.ua 10:10
- Польский президент пригласил Зеленского в гости : 7 днів Ужгородськi 10:06
- Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским : Хвиля 10:06
- Гройсман решил "свалить": кому достанется кресло премьера : Вести-UA 09:57
- Владимир Зеленский подписал первый президентский указ : Znaj.ua 09:47
- Ближе к народу: Администрацию президента Зеленского никто не охраняет : Вести.ua 09:45
- Владимир Зеленский принес присягу президента Украины : Inpress.ua 09:43
- Гройсман призвал Зеленского внести свою кандидатуру премьера и отвечать за свои слова (ВИДЕО) : Iнше ТВ 09:43
- Зеленский сегодня встретится с Парубием и лидерами фракций : Инфолайн 09:42
- "Смелый, но почти в отставке": Гройсман начал указывать новому Президенту : Ukrainianwall.com 09:33
- Анджей Дуда пригласил Зеленского посетить Польшу : ReplyUA.net 09:27
- Зеленский сегодня встретится с Парубием и лидерами фракций : DailyUA 09:24
- Анджей Дуда пригласил Владимира Зеленского посетить Польшу : UATV 09:15
- Гройсман требует от Зеленского немедленно предложить ему замену : UA1.com.ua 09:14
- Гройсман призвал Зеленского быстро внести кандидатуру нового премьера : Новости Донбасса 09:09
- Cоцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента : УСБН Запорiжжя 09:06
- Зеленский сегодня встретится с Парубием и лидерами фракций : Українські національні новини 09:03
- Зеленский сегодня встретится с Парубием и лидерами фракций : ПрессОрг24 09:02
- Президент Владимир Зеленский подписал первый указ - No300/2019 : Известия в Украине 08:46
- Итоги 20 мая: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и отставка Гройсмана : Телеграф.com.ua 08:43
- Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского : Сегодня.ua 08:13
- Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским : Громадське телебачення 08:06
- Гройсман призвал президента немедленно внести кандидатуру нового премьера : УРА-Информ 07:53
- Гройсман призвал Зеленского как можно быстрее определиться с кандидатурой нового премьера : Позиция 07:27
- Президент Зеленский подписал первый указ : Lenta.ua 07:07
- Гройсман требует от Зеленского кандидатуры нового премьера : IPnews 06:45
- Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским : DailyUA 06:24
- Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским : ПрессОрг24 06:17
- Дуда пригласил Зеленского в Польшу - МИД : Слово і Діло 06:12
- Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским : Українські національні новини 06:03