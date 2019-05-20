Зеленский заявил, что самостоятельно Украина не может преодолеть российскую агрессию, и попросил помощи у США (63)

Українські Новини 2019.05.20 21:45

Санкции. Фото: glavpost Президент Владимир Зеленский, который сегодня принял присягу, призывает Соединенные Штаты Америки ужесточить санкции против России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини. Зеленский заявил об этом во время встречи с представителями Администрации США и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства.