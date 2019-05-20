С кем встречался новый Президент Украины в день инаугурации и о чем говорил, - ФОТО (111)

2019.05.21 (111)2019.05.20 (190) →
- Зеленский требует ужесточить санкции против России : Без Табу 12:16
- Зеленский призвал США продолжать санкционное давление на Россию : UA1.com.ua 12:15
- Зеленский попросил в США помощи в противодействии российской агрессии : MIGnews.com.ua 12:08
- Зеленский призвал США ужесточить санкции против России : ДнепрCity.net 12:06
- Зеленский призвал США и ЕС ужесточить санкции в отношении России : Четверта Влада 12:05
- Зеленский попросил США помочь в борьбе с агрессией РФ в Крыму и на Донбассе : Українські реалії 11:53
- Полторак остается на должности министра обороны до решения Рады : the Бабель 11:46
- Янош Адер назвал переговоры с Зеленским "обнадёживающими" : Источник.info 11:45
- Полторак пока не уходит с поста министра обороны : ТСН.ua 11:44
- Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским : Iнше ТВ 11:43
- Зеленский призвал США к ужесточению санкций против России : УП: Економічна правда 11:33
- Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским : Дело.ua 11:32
- Президент Украины провел встречу с Президентом Латвии : Експерт-центр 11:32
- Зеленский призвал США к ужесточению санкционного режима против РФ : ReplyUA.net 11:28
- Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским : Сумські Дебати 11:24
- Зеленский просит США ужесточить санкции против РФ : Одесский Паблик 11:11
- Зеленский попросил США помочь в борьбе с агрессией РФ в Крыму и на Донбассе : NewsOne 11:09
- Президент Венгрии заявил, что Зеленский продемонстрировал "добрые намерения" в обсуждении спорных вопросов : Гордон 11:05
- Президент Украины провел встречу с Президентом Латвии : Четверта Влада 11:05
- Зеленский просит США ужесточить санкции против РФ : Одесский Наблюдатель 11:03
- Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время : Версии.com 10:56
- Зеленский призвал США и ЕС ужесточить санкции в отношении России : Електронні Вісті 10:45
- "Марионетка Кремля": Зеленский принял судьбоносное решение в войне с Россией : Politeka 10:40
- Зеленский призвал США усилить санкции против России : Рубрика 10:34
- Зеленскому рассказали о требованиях венгров Закарпатья : Realist.online 10:27
- Президент Украины обсудил с представителями США реформы и противодействие российской агрессии : Електронні Вісті 10:15
- Президент Украины провел встречу с Президентом Латвии : Електронні Вісті 10:15
- Миссия МВФ прибыла в Украину : ATR.ua 10:13
- Зеленский попросил США усилить санкции против РФ : Николаевский центр журналистских расследований 10:09
- Зеленский вызвал Полторака в Администрацию президента : NewsOne 10:09
- Зеленский попытался выпросить у США новые санкции против РФ : DsNews 10:03
- Зеленский призвал США к ужесточению санкций против России : Depo 10:02
- Президент Венгрии предложил создать Зеленскому совместную комиссию для обсуждения "спорных вопросов" : Електронні Вісті 10:00
- Зеленский попросил США усилить санкции против РФ : Вести-UA 09:57
- Президент Венгрии рассказал об обнадеживающих переговорах с Зеленским : Українські реалії 09:53
- Украина призвала США усилить санкции против России : UATV 09:45
- Первые переговоры с Зеленским были обнадеживающими - президент Венгрии : Вести.ua 09:45
- Историческое событие: Зеленский поставил первую подпись под указом президента, все подробности : Hyser 09:41
- Зеленский призвал США к ужесточению санкций против России : Українська правда 09:41
- Зеленский провел закрытую встречу с посланником Трампа: о чем просил новый президент : Politeka 09:40
- Зеленский призвал США ужесточить санкции против России : Хвиля 09:36
- Зеленский призвал США к ужесточению санкций против России : УП Європейська правда 09:32
- Венгрия поддержала Президента Зеленского : Elise Journal 09:31