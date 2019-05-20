Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

С кем встречался новый Президент Украины в день инаугурации и о чем говорил, - ФОТО

С кем встречался новый Президент Украины в день инаугурации и о чем говорил, - ФОТО (111)

NewsMir.info 2019.05.20 22:07
Дата публикации: сегодня 21:19 После инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с прибывшими на торжество руководителями и послами государств, главами иностранных делегаций. Пресс-служба Главы государства сообщила, с кем уже встретился Президент и о чем шла речь. Сообщается, что на инаугурацию Владимира Зеленского прибыли 5 лидеров иностранных государств - Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент
ЗЕЛЕНСКИЙ, ИНАУГУРАЦИЯ, ДОНБАСС, АГРЕССИЯ, ЯНОШ, ПРЕЗИДЕНТ, Зеленский, Украина, Россия, США, HU, Киев, Крым, Эстония, Грузия, Латвия, Турция
2019.05.21 (111)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019