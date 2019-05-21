Совет безопасности ООН отказал России в рассмотрении украинского закона о языках (86)

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- Совбез ООН отказался рассматривать украинский языковой закон : Весь Харьков 12:10
- Совбез ООН отказался рассматривать украинский языковой закон : Українські реалії 11:54
- Совбез ООН заблокировал предложение России относительно украинского закона о языке : Судебно-юридическая газета 11:43
- В ООН объяснили отказ обсуждать языковой закон Украины : ЛІГАБізнесІнформ 11:39
- Совбез ООН отказался созвать заседание по требованию РФ из-за украинского "языкового закона" : UA.news 11:14
- Ельченко обратился к постпреду РФ в ООН: Просто оставьте нас в покое : Фокус 11:04
- "Оставьте нас в покое": Ельченко поставил Россию на место : Экономические новости 11:03
- Совбез ООН поставил на место Россию в связи с законом об украинском языке : Утренний город 10:52
- Совбез ООН отменил обсуждение украинского закона о языке : SiteUA 10:45
- Совет безопасности ООН отказался обсуждать украинский языковой закон : InfoKava.com 10:42
- В Совбезе ООН объяснили, почему отказали России в рассмотрении закона об украинском языке : РепортерUA 10:41
- СБ ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию России : Контракты.ua 10:37
- Совет безопасности ООН проигнорировал требование РФ и отказался обсуждать украинский языковой закон : Позиция 10:27
- В ООН поставили Россию на место в вопросе украинского "закона о языке" : Публичные люди 10:18
- Вопрос украинского языка в Совбезе ООН: причины отказа от рассмотрения : OnPress.info 10:15
- Россию поставили на место: Совбез ООН отказался рассматривать "языковый закон" : В Час Пик 10:15
- Совбез ООН отказался рассматривать украинский закон о языке : Bigmir)net Новости 10:09
- В ООН приняли важное решение по языковому закону в Украине : Народна Правда 10:08
- Ельченко ответил постпреду России в ООН: просто оставьте нас в покое : УНИАН 10:03
- Совет Безопасности ООН отказался обсуждать украинский "языковой закон" : МИГ Запорожья 10:02
- Совбез ООН заблокировал инициированное Россией обсуждения украинского закона о языке : Дело.ua 10:02
- В ООН отклонено рассмотрение украинского закона о языке : 2000.ua 10:00
- Вопрос украинского языка в Совбезе ООН: причины отказа от рассмотрения : Вести-UA 09:57
- Ельченко попросил постпреду России в ООН оставить Украину в покое : УРА-Информ 09:54
- Стало известно, почему в Совбезе ООН отказались рассматривать "языковой" закон : Слово і Діло 09:42
- Языковой закон: Совбез ООН отмахнулся от России и не пожелал собирать заседание : Ukrainianwall.com 09:33
- Совбез ООН поставил Россию на место (ВИДЕО) : Экономические новости 09:33
- Совбез ООН не стал рассматривать украинский закон о языке по требованию России : Украинско-Российское обозрение 09:32
- Совбез ООН заблокировал переговоры о языковом законе Украины : Спілка Блогерів України 09:32
- США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН : BlackSeaNews.net 09:31
- Совет безопасности ООН отказал России в рассмотрении украинского закона о языках : Единая Одесса 09:27
- Совбез ООН отказался обсуждать украинский языковой закон : Ракурс 09:25
- Совбез ООН отказался обсуждать языковой закон : DailyUA 09:24
- Совбез ООН отказался рассматривать украинский языковой закон по требованию России в день инаугурации Зеленского : Преступности.нет 09:19
- Совбез ООН отказался обсуждать украинский языковой закон, на чем настаивала Россия (ВИДЕО) : Паноптикон 09:17
- Совбез ООН заблокировал инициированное РФ обсуждение "языкового закона" : ATR.ua 09:13
- В Совбезе ООН объяснили, почему отказали России в рассмотрении закона об украинском языке : УНИАН 09:03
- Совбез ООН отказался рассматривать украинский "языковой закон" : ТВі 08:50
- Вопрос украинского языка в Совбезе ООН: США и ЕС объяснили причины отказа от рассмотрения : Сегодня.ua 08:42
- США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН : Новое Время 08:39
- Совбез ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию РФ : ForUm 08:34
- Совбез ООН заблокировал предложенное Россией обсуждение "языкового закона" : ДонПресс 08:27
- Путин потерпел полное фиаско в Совбезе ООН из-за украинского "языкового закона" : ReplyUA.net 08:27
- Совет безопасности ООН отказались рассматривать закон об украинском языке : ТСН.ua 08:14