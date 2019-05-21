Совет безопасности ООН отказал России в рассмотрении украинского закона о языках (86)

Единая Одесса 2019.05.21 09:27

Вчера, 20 мая, Совет Безопасности ООН отказал России и проголосовал против проведения заседания и рассмотрения украинского закона о языке. Такое решение было принято в самом начале заседания Совбеза, передает УП. Против проведения заседания проголосовали 6 стран-членов, за - 5 и 4 - воздержались. Среди представителей стран-членов Совбеза ООН, которые выступили против, были: постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр,