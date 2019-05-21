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Совет безопасности ООН отказал России в рассмотрении украинского закона о языках

Совет безопасности ООН отказал России в рассмотрении украинского закона о языках (86)

Единая Одесса 2019.05.21 09:27
Вчера, 20 мая, Совет Безопасности ООН отказал России и проголосовал против проведения заседания и рассмотрения украинского закона о языке. Такое решение было принято в самом начале заседания Совбеза, передает УП. Против проведения заседания проголосовали 6 стран-членов, за - 5 и 4 - воздержались. Среди представителей стран-членов Совбеза ООН, которые выступили против, были: постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр,
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2019.05.21 (86)

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