Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов заявил, что подал заявление в ГБР о преступлениях, совершенных Порошенко (60)

Newzz.in.ua 2019.05.21 01:08

21 мая 2019 | 00:05 | Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. Портнов отметил:"Ссегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.