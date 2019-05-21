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Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов заявил, что подал заявление в ГБР о преступлениях, совершенных Порошенко (60)

Newzz.in.ua 2019.05.21 01:08
21 мая 2019 | 00:05 | Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. Портнов отметил:"Ссегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.
ПОРОШЕНКО, ПОРТНОВ, ИЗМЕНА, ЗАЯВЛЕНИЕ, ЗАХВАТ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, Портнов, Порошенко, Янукович, Пашинский, Филатов, Герасимов, Украина, Россия
2019.05.21 (60)

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