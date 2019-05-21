Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов заявил, что подал заявление в ГБР о преступлениях, совершенных Порошенко (60)

2019.05.21 (60)2019.05.20 (43) →
- В ГБР получили заявление от Портнова относительно госизмены Порошенко : Капитал 12:19
- Заявление о госизмене Порошенко поступило в ГБР : Вести.ua 12:16
- Портнов подал в ГБР первое заявление о преступлении Порошенко : Українські Новини 12:15
- В ГБР поступило заявление от Портнова относительно Порошенко : Интерфакс-Україна 12:06
- Госбюро расследований зарегистрировало заявление Портнова о Порошенко : Громадське телебачення 12:06
- В ГБР поступило заявление Портнова с обвинениями в адрес Порошенко : Комментарии.UA 12:02
- В ГБР подтвердили, что получили заявление Портнова против Порошенко : Страна.ua 12:02
- В ГБР поступило заявление от Портнова относительно Порошенко : Версии.com 11:56
- Портнов сделал первый шаг по уничтожению Порошенко: документ : Українські реалії 11:53
- ГБР получило заявление Портнова против Порошенко : Зеркало недели. Украина 11:47
- "Он потерял неприкосновенность": Портнов написал в ГБР заявление на Порошенко : Таймер Одесса 11:46
- В ГБР поступило заявление от Портнова относительно "преступлений" Порошенко : Новое Время 11:39
- В ГБР нет заявления Портнова относительно Порошенко : Depo 11:32
- Портнов заявил, что подал первое заявление в ГБР против Порошенко : #Буквы 11:18
- Ураган по имени "Владимир": всех в отставку! : Newzz.in.ua 11:08
- Портнов подал первое заявление на Порошенко за отправку кораблей в Керченский пролив : Vse.Media 11:01
- Эти найдут, за что посадить: соцсети бурно обсуждают угрозу Портнова посадить Порошенко за решетку : Апостроф 11:00
- В ГБР еще не получили заявление Портнова относительно Порошенко : Интерфакс-Україна 10:36
- Портнов заявил, что подал в ГБР заявление на Порошенко : ForUm 10:34
- Против Порошенко подали первое заявление о совершении преступления : НеФакт.инфо 10:11
- "Тролль" Порошенко: зачем чиновник времен Януковича вернулся в Украину : Lenta.ua 10:07
- Ураган по имени "Владимир": всех в отставку! : From-UA.com 10:04
- В отношении Порошенко подано заявление в ГБР: ему вменяют госизмену : Одесский Наблюдатель 10:03
- Госизмена и захват власти: На Петра Порошенко подали заявление в ГБР, - СМИ : Vashgolos.net 09:55
- В отношении Порошенко подано заявление в ГБР: ему вменяют госизмену : Одесский Паблик 09:41
- Портнов подал первое заявление в ГБР о преступлениях Порошенко : Экономика от Пророка 09:27
- Портнов подал первое заявление на Порошенко за отправку кораблей в Керченский пролив : Цензору.нет 09:16
- Человек Януковича пожаловался на Порошенко в ГБР : Без Табу 09:16
- Портнов сделал первый шаг по уничтожению Порошенко: документ : Вести-UA 08:57
- Госизмена и захват власти: На Порошенко подали заявление в ГБР : UA1.com.ua 08:44
- Портнов заявил, что подал в ГБР заявление о преступлении Порошенко : Експерт-центр 08:32
- Портнов взялся за Порошенко: подал заявление в ГБР - фото : Экономика.com.ua 08:30
- Портнов взялся за Порошенко: подал заявление в ГБР - фото : Vector News 08:16
- Портнов подал в ГБР заявление о госизмене Порошенко и захвате власти : News24UA 08:07
- Портнов заявил, что подал в ГБР заявление о преступлении Порошенко : Четверта Влада 08:05
- Портнов подал в ГБР заявление с обвинениями относительно Порошенко : Слово і Діло 07:42
- Документ Портнов подал в ГБР заявление против Порошенко : Фокус 07:34
- Портнов подал заявление в ГБР о госизмене Порошенко : Власти.нет 07:16
- Портнов взялся за Порошенко: подал заявление в ГБР - фото : ЛІГАБізнесІнформ 06:38
- Портнов подал в Госбюро расследований заявление на Порошенко : Укринформ 06:17
- Экс-заместитель главы АП Януковича подал заявление в ГБР в отношении Порошенко : НикВести 06:09
- Что произошло вечером - Грицак против Зеленского, Портнов против Порошенко : Вести.ua 05:45
- Что-то намечается: к Портнову приставили охрану, вооруженную автоматами. Он опасается : Ukrainianwall.com 05:33
- Портнов подал в ГБР заявление с обвинениями против Порошенко : 112.ua 04:30
- Портнов направил в суд первый иск против Порошенко : ZpTown 02:00