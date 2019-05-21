Вот это запел! Вакарчук собрался давить на Зеленского. Не слезет с него (54)

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- Святослав Вакарчук сообщил, что вкладывает свои деньги в предвыборную кампанию : Journalist.today 11:47
- Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию : Контракты.ua 11:07
- Вакарчук рассказал, кто финансирует партию "Голос" : Южная правда 11:03
- Ни копейки от олигархов: Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию : ТВі 10:50
- У порохобота Вакарчука внезапно открылись "слепые глаза" (ВИДЕО) : UA-Reporter.com 10:44
- Вот это запел! Вакарчук собрался давить на Зеленского. Не слезет с него : Ukrainianwall.com 10:33
- Вакарчук рассказал об отношении партии "Голос" к Зеленскому : Новости мира 10:16
- Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию : UA1.com.ua 10:14
- Вакарчук о Зеленском: мы заставим его отвечать перед избирателями : ГолосUA 10:05
- Вакарчук готов поддержать Зеленского, но есть условие : ForUm 10:04
- Заставим отвечать: Вакарчук высказался в адрес Зеленского : InfoResist.org 10:01
- Святослав Вакарчук поделился своим мнением по отношению к Владимиру Зелеенскому - ВИДЕО : УРА-Информ 09:54
- Вакарчук заявил о готовности сотрудничать с экс-депутатами на выборах в Раду по мажоритарке : Українські реалії 09:53
- Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук : Kramatorsk.info 09:52
- Святослав Вакарчук пообещал ни брать ни копейки у Виктора Пинчука и Джорджа Сороса : Укрудпром 09:45
- Откровенно: Вакарчук рассказал откуда у него деньги на политику : EtCetera.media 09:32
- Вакарчук рассказал, кто является спонсором его политической партии "Голос" : UA.news 09:15
- Вакарчук рассказал о позиции партии "Голос" касательно Зеленского : Новости N 09:10
- Вакарчук рассказал, откуда берет деньги его партия : Еспресо TV 09:04
- Видео Вакарчук рассказал о финансировании своей партии Голос : Фокус 09:04
- Вакарчук рассказал о позиции партии "Голос" касательно Зеленского : Karachun.com.ua 08:47
- Партия "Голос" готова поддерживать Зеленского во всех его положительных реформах : UAZMI 08:45
- Партия "Голос" полагается на финансовую поддержку состоятельных людей, но не олигархов - Вакарчук : Интерфакс-Україна 08:36
- Вакарчук раскрыл спонсоров своей партии : Главред 08:35
- Вакарчук рассказал, будет ли он поддерживать Зеленского : Depo 08:32
- Вакарчук рассказал, при каком условии будет поддерживать Зеленского : #Буквы 08:18
- Никаких денег олигархов: Вакарчук раскрыл секреты финансирования своей новой партии : Тарасова Правда 07:51
- Вакарчук признался, что хочет делать в Раде: подробности : Народна Правда 07:38
- Вакарчук рассказал, куда его "Голос" будет подталкивать Зеленского : Страна.ua 07:17
- Вакарчук заявил, что его партия готова поддерживать Зеленского : ТСН.ua 06:14
- Вакарчук рассказал, кто финансирует партию "Голос" : НикВести 06:09
- Вакарчук объяснил, кто будет финансировать его партию : Укринформ 05:47
- Вакарчук заявил, что поддержит Зеленского, если он будет подотчетен избирателям : 112.ua 05:00
- Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию : РБК-Україна 04:41
- Никаких денег олигархов: Вакарчук раскрыл секреты финансирования своей новой партии : Факты 04:33
- Вакарчук: мы заставим Зеленского отвечать перед избирателями : Gazeta.ua 04:04
- Вакарчук говорит, что партию "Голос" финансируют бизнесмены и он сам : 112.ua 04:00
- Вакарчук заявил, что не возьмет к себе в партию действующих нардепов : Типичный Херсон 03:44
- Вакарчук назвал главные задачи его команды : Подробности.ua 03:10
- Вакарчук раскрыл тайну финансирования своей новой партии : УНИАН 02:33
- Мы действуем другим способом: Вакарчук рассказал об источниках финансирования партии "Голос" : Телеканал новин "24" 02:30
- Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет : UAZMI 02:15
- Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию : ТСН.ua 02:14
- В списке партии "Голос" не будет действующих депутатов - Вакарчук : Укринформ 01:47
- Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук : P-kontrol.in.ua 01:23