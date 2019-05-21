Вот это запел! Вакарчук собрался давить на Зеленского. Не слезет с него (54)

Ukrainianwall.com 2019.05.21 10:33

Политическая партия "Голос", которую недавно представил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, хочет сделать так, чтобы новый президент Владимир Зеленский, который вчера, 20 мая, вступил на должность, был подотчетным украинским гражданам. Об этом Святослав Вакарчук заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, информирует "Украинская правда". Лидер новосозданной партии уверяет, что "Голос" ставит на первое место "новое качество политики".