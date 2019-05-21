ВНО 2019: выпускники сегодня пишут тест по математике (70)

Главное 2019.05.21 07:35

В Украине стартует ВНО 2019. Сегодня, 21 мая, более 160 тыс. выпускников начнут основную сессию внешнего независимого оценивания 2019 года тестированием по математике. ВНО по математике сегодня, 21 мая, в 11.00 начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года. Допуск выпускников к пунктам тестирования продлится с 10.15 до 10.50. Они должны взять с собой следующие документы: оригинал сертификата ВНО;