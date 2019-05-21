ВНО 2019: выпускники сегодня пишут тест по математике (70)

2019.05.21 (70)2019.05.20 (18) →
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : Весь Харьков 12:10
- Сегодня в Украине стартовало ВНО : 7 днів Ужгородськi 12:06
- Сегодня херсонские школьники будут сдавать тесты по математике : 0552.ua Херсон 12:00
- Сегодня херсонские школьники будут сдавать тесты по математике : Новости Херсонщины 11:49
- В Украине стартовало внешнее независимое оценивание : Гордон 11:35
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : АТН 11:31
- В Украине стартовало ВНО-2019 : Prioritet.org 11:23
- В Украине сегодня стартует ВНО : Восточный проект 11:16
- В Украине стартовало ВНО-2019 : Антикор.com.ua 11:11
- ВНО-2019: в Украине стартует проверка знаний абитуриентов : Народна Правда 11:08
- В Украине стартовало ВНО-2019 : УСБН Запорiжжя 11:06
- Сегодня стартует первое ВНО по математике. Основные правила для абитуриентов : Zrada Today 11:06
- В Украине стартует ВНО : Южная правда 11:03
- В Украине стартовало внешнее независимое оценивание, сейчас начнется тестирование по математике : 0629.com.ua 11:02
- В Украине сегодня стартовало ВНО-2019 : Луганский Радар 10:56
- Сегодня в Украине стартует ВНО : Високий Вал 10:55
- В Украине стартовало внешнее независимое оценивание : Times.dn.ua 10:47
- В Украине стартует ВНО : Измаил вечерний 10:46
- В Украине начинается ВНО-2019. Первым сдают тест по математике : the Бабель 10:46
- В Украине стартовало ВНО : Рубрика 10:34
- В Украине стартовало ВНО-2019: какие предметы и когда сдают : Факты 10:33
- В Украине стартовало ВНО: сегодня будут сдавать тесты по математике (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 10:25
- Математика - всему голова: в Украине стартовало ВНО-2019 : Бессарабия Информ 10:16
- Сегодня в Украине стартует ВНО-2019 : Новости Ю 10:13
- В Украине стартовало внешнее независимое оценивание : ОстроВ 10:10
- Основная сессия ВНО началась сегодня с тестирования по математике : LB.ua 10:07
- ВНО-2019: когда начинается и что нужно знать : 7ya-media.com 10:06
- В Украине сегодня начинается внешнее независимое оценивание - : 62.ua 10:06
- В Украине стартовало ВНО-2019: что нужно знать абитуриентам : From-UA.com 10:04
- В Украине сегодня начинается внешнее независимое оценивание - : 0642 Луганск 10:02
- В Украине стартует внешнее независимое оценивание : Kramatorsk.info 09:52
- Сегодня в Украине стартует основная сессия ВНО-2019 : ТВі 09:50
- В Украине сегодня стартует ВНО : Trust.UA 09:49
- В Украине стартует ВНО: какой предмет сдают первым : Vgorode.ua 09:48
- ВНО стартовало в школах Украины : Слово і Діло 09:42
- В Украине стартовала основная сессия ВНО: что взять с собой : Bigmir)net Новости 09:39
- В Украине началась основная сессия ВНО-2018: абитуриенты сдают математику : Шиповник.ua 09:37
- В Украине стартовало внешнее независимое оценивание : Гордон 09:35
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : ГолосUA 09:35
- В Украине началось ВНО-2019: график проведения, что нельзя с собой брать и когда будут результаты : Главред 09:35
- В Украине стартует ВНО-2019: что об этом известно : Телеканал новин "24" 09:30
- Сегодня в Украине стартует ВНО-2019 : Барометр Южноукраинска 09:11
- В Украине стартует ВНО по математике: что нужно знать : NewsOne 09:09
- Для харьковских абитуриентов стартовало ВНО-2019 : Городской Дозор 09:03
- ВНО стартует в Украине : Depo 09:02