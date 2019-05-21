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ВНО 2019: выпускники сегодня пишут тест по математике (70)

Главное 2019.05.21 07:35
В Украине стартует ВНО 2019. Сегодня, 21 мая, более 160 тыс. выпускников начнут основную сессию внешнего независимого оценивания 2019 года тестированием по математике. ВНО по математике сегодня, 21 мая, в 11.00 начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года. Допуск выпускников к пунктам тестирования продлится с 10.15 до 10.50. Они должны взять с собой следующие документы: оригинал сертификата ВНО;
МАТЕМАТИК, ТЕСТИРОВАНИЕ, АБИТУРИЕНТ, ТЕСТ, ЦИРКУЛЬ, УКРАИНА, Украина, Франция, Германия
2019.05.21 (70)

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