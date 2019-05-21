Гройсман: Переговоры по пересмотру программы сотрудничества с МВФ должен проводить Зеленский (47)

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- У Зеленского заговорили о новой программе МВФ : Антирейд 12:11
- Гройсман рассказал о переговорах с МВФ : Минпром 12:08
- В Евросоюзе уверены, что развитие отношений с Украиной имеет важное значение для самих украинцев : Journalist.today 11:47
- ЕС предоставит еще кредиты, если Украина продолжит успешное сотрудничество с МВФ : Journalist.today 11:46
- В Украине начала работу миссия МВФ : В Час Пик 11:45
- В Украине начала работу миссия МВФ : Ирта-Fax 11:45
- Миссия МВФ прибыла в Киев для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной : Fixygen 11:34
- Миссия МВФ начала работу в Украине : Укринформ 11:33
- Гройсман призвал Зеленского провести переговоры с МВФ : Depo 11:32
- В Украине начала работу миссия МВФ : РИА Мелитополь 11:29
- Миссия МВФ начала работу в Украине : Politica.com.ua 11:20
- В Украине начала работу миссия МВФ : Bigmir)net Финансы 11:17
- Миссия МВФ начала работу в Украине : Петр и Мазепа 11:10
- В Украине начала работу миссия МВФ : Bigmir)net Новости 11:09
- Миссия МВФ начала работу в Украине : ГолосUA 11:05
- Миссия МВФ приступила к работе в Киеве : Четверта Влада 11:05
- Гройсман напомнил, что переговоры с МВФ должен проводить Зеленский : DsNews 11:03
- В Украине начала работу миссия МВФ : Южная правда 11:03
- В ЕС обещает выделить Украине деньги в случае продолжения ее сотрудничества с МВФ : УРА-Информ 10:53
- В Украину прибыла двухнедельная миссия МВФ : SiteUA 10:45
- В Украине начала работу миссия МВФ : Електронні Вісті 10:45
- В Украине начала работу миссия МВФ : Еспресо TV 10:34
- Гройсман: Переговоры по пересмотру программы сотрудничества с МВФ должен проводить Зеленский : УНИАН 10:33
- Миссия МВФ начала работу в Украине : Багнет 10:31
- "Дадут оценку реформам": в Украине начала работу миссия МВФ : ДонПресс 10:27
- Визит главы МВФ в Украину не предусмотрено : DailyUA 10:24
- Миссия МВФ начала работу в Украине : Новости мира 10:16
- В Украине начала работу миссия МВФ: что запланировано : Обозреватель 10:10
- Миссия МВФ начала работу в Украине : Главное 10:05
- В Украине начала работу миссия МВФ : Гордон 10:05
- Миссия МВФ начала работу в Украине : Диванная Сотня 10:03
- Миссия МВФ приехала в Украину : Depo 10:02
- В Украину прибыла двухнедельная миссия МВФ : Комсомольская Правда в Украине 10:01
- В ЕС назвали условие для предоставления Украине финпомощи : Версии.com 09:56
- Гройсман спрогнозировал, каким будет сотрудничество с МВФ после его отставки : UaProm 09:51
- Визит главы МВФ в Украину не предусмотрено : Українські національні новини 09:48
- Визит главы МВФ в Украину не предусмотрено : ПрессОрг24 09:47
- Советник Зеленского заявил, что Украина должна остаться в программе с МВФ : Украина Коммунальная 09:46
- В Украине начала работу миссия МВФ : FaceNews 09:46
- Миссия МВФ начала работу в Украине : UAZMI 09:45
- Миссия МВФ начала работу в Киеве : Українські національні новини 09:33
- Миссия МВФ начала работу в Киеве : ПрессОрг24 09:32
- Сегодня миссия МВФ начнет свою работу в Украине : UATV 09:15
- В Украине начала работу миссия МВФ : Громадське телебачення 08:36