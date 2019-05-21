Гройсман: Переговоры по пересмотру программы сотрудничества с МВФ должен проводить Зеленский (47)

УНИАН 2019.05.21 10:33

Премьер прокомментировал прибытие в Киев миссии Фонда. Миссия МВФ приступила к работе в Киеве / фото УНИАН Переговоры относительно пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом должен проводить президент Владимир Зеленский. Об этом во время эфира на телеканале ICTV заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя прибытие в Киев во вторник, 21 мая, миссии Фонда для очередного пересмотра действующей программы.