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Фокус: Украина

Гройсман: Переговоры по пересмотру программы сотрудничества с МВФ должен проводить Зеленский (47)

УНИАН 2019.05.21 10:33
Премьер прокомментировал прибытие в Киев миссии Фонда. Миссия МВФ приступила к работе в Киеве / фото УНИАН Переговоры относительно пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом должен проводить президент Владимир Зеленский. Об этом во время эфира на телеканале ICTV заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя прибытие в Киев во вторник, 21 мая, миссии Фонда для очередного пересмотра действующей программы.
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2019.05.21 (47)

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