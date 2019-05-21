Смертельное ДТП в Харькове: Возобновлено следствие против экспертов, определявших скорость авто Зайцевой (30)

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- ДТП в Харькове: расследование против судебных экспертов возобновили : the Бабель 11:46
- ДТП на Сумской в Харькове: в деле внезапно начался новый виток : Обозреватель 11:40
- В Харькове прокуратура возобновила следствие по делу Зайцевой : NewsOne 11:39
- Дело Зайцевой и Дронова: полиция будет расследовать действия экспертов : NewsRoom.kh.ua 11:08
- Кровавое ДТП в Харькове: журналистка раскритиковала экспертов в деле Зайцевой-Дронова : УНИАН 10:48
- Дело экспертов института Бокариуса, которые делали исследования по делу Зайцевой-Дронова, снова передали на расследование : Харьковские Известия 10:46
- Смертельное ДТП в Харькове: возобновлено расследование против экспертов, которые определяли скорость авто Зайцевой. ДОКУМЕНТ : UAZMI 10:15
- Прокуратрура возобновила расследование по делу Зайцевой : В Час Пик 10:15
- Прокуратура возобновила расследование в отношении экспертов по делу Зайцевой-Дронова : Медиа-группа "Объектив" 10:12
- Прокуратура возобновила расследование дела ДТП Зайцевой : Інформатор.news 10:06
- Полицию обязали вновь открыть дело на экспертов института Брокариуса : Харків Таймс 09:47
- Смертельное ДТП с Зайцевой: в деле произошел неожиданный поворот : Народна Правда 09:38
- Дело о ДТП Зайцевой-Дронова: прокуратура возобновила расследование : ГолосUA 09:35
- По экспертам, определявшим скорость авто Зайцевой, возобновили следствие : ForUm 09:34
- Расследование по экспертам по делу о ДТП Зайцевой-Дронова возобновили - адвокат : Весь Харьков 09:09
- Смертельное ДТП в Харькове: защита Дронова добилась возобновления дела против экспертов : DsNews 09:03
- Дело Зайцевой неожиданно обернулось против мажорки: "взяли за жабры", этого ждали все : Politeka 08:40
- ДТП в Харькове: прокуратура возобновила дело против экспертов : Gazeta.ua 08:05
- Расследование по экспертам по делу о ДТП Зайцевой-Дронова возобновили - адвокат : АТН 08:01
- Зайцеву взяли за жабры, дело получило неожиданное продолжение: "Возобновлено следствие" : Politeka 07:10
- ДТП в Харькове: прокуратура возобновила дело против экспертов : ICTV Факти 07:06
- Смертельное ДТП в Харькове: в деле произошел новый поворот : Подробности.ua 05:40
- Дело Зайцевой-Дронова: прокуратура возобновила расследование в отношении экспертов : Слово і Діло 05:12
- В Харькове возобновили расследование против экспертов, исследовавших обстоятельства ДТП Зайцевой-Дронова : УНИАН 03:03
- Смертельное ДТП в Харькове. Против судебных экспертов возобновили следствие : Новости N 02:10
- В Харькове возобновили следствие в отношении экспертов по делу о ДТП с Зайцевой и Дроновым : ТСН.ua 01:14