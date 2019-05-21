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Фокус: Украина

Смертельное ДТП в Харькове: Возобновлено следствие против экспертов, определявших скорость авто Зайцевой (30)

Expres.life 2019.05.21 11:16
Возобновление инициировала сторона защиты Дронова. В Харькове возобновлено расследование против экспертов НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, которые определяли скорость автомобиля Елены Зайцевой во время смертельного ДТП в центре Харькова в октябре 2017 года. Расследование было возобновлено по настоянию защиты второго фигуранта дела Геннадия Дронова, передает "Укринформ". "Еще 10 мая мы подали в Ленинский райсуд Харькова апелляционую жалобу на
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2019.05.21 (30)

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