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Фокус: Украина

Порошенко сообщил, что из Администрации Президента переехал в прозрачный офис "Солидарности" (18)

Гордон 2019.05.20 23:05
Экс-президент Украины Петр Порошенко в офисе своей политсилы "Солидарность" встретился с американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом. Сегодня 22.35 | Порошенко встретился с американскими политиками Фото: Петро Порошенко / Facebook Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook 20 мая, что из здания Администрации Президента Украины переехал в прозрачный офис Блока Петра Порошенко "Солидарность".
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2019.05.21 (18)

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