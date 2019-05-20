Порошенко сообщил, что из Администрации Президента переехал в прозрачный офис "Солидарности" (18)

Гордон 2019.05.20 23:05

Экс-президент Украины Петр Порошенко в офисе своей политсилы "Солидарность" встретился с американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом. Сегодня 22.35 | Порошенко встретился с американскими политиками Фото: Петро Порошенко / Facebook Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook 20 мая, что из здания Администрации Президента Украины переехал в прозрачный офис Блока Петра Порошенко "Солидарность".