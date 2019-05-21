Зеленский подписал первый указ о принятии полномочий верховного главнокомандующего (32)

Спілка Блогерів України 2019.05.21 10:32

Новоизбранный глава государства Владимир Зеленский подписал указ о принятии полномочий верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в связи со вступлением на пост президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. "В связи со вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего