Зеленский подписал первый указ о принятии полномочий верховного главнокомандующего (32)

2019.05.21 (32)2019.05.20 (10) →
- Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины : Одесский Наблюдатель 12:03
- У Зеленского опубликовали его первый указ : ABCnews.com.ua 12:03
- Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины : Zachem 12:03
- Зеленский подписал указ о принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины : Journalist.today 11:47
- Появился первый указ нового президента : 2000.ua 11:30
- У Зеленского опубликовали его первый указ : Prioritet.org 11:23
- У Зеленского опубликовали его первый указ : Vse.Media 11:01
- Опубликован первый указ Зеленского : Times.dn.ua 10:46
- Появился первый указ Зеленского : SiteUA 10:45
- Первый пошел: Зеленский подписал свой первый указ на посту президента Украины : Vgorode.ua 10:33
- Зеленский подписал первый указ о принятии полномочий верховного главнокомандующего : Спілка Блогерів України 10:32
- Новоизбранный президент подписал первый указ на посту : Ирта-Fax 09:45
- У Зеленского опубликовали его первый указ : DailyUA 09:23
- Опубликован первый указ Зеленского : Новости Донбасса 09:09
- Зеленский подписал первый указ : Крым.Реалии RFE/RL 08:53
- У Зеленского опубликовали его первый указ : УкрОП.org 08:53
- Зеленский подписал свой первый указ: о чем он : Грушевського 5 08:40
- Зеленский принял полномочия верховного главнокомандующего : UA1.com.ua 08:14
- Зеленский подписал первый указ : Южная правда 08:03
- Владимир Зеленский подписал свой первый указ : Багнет 08:01
- Президент Украины подписал свой первый указ : Телеграф.com.ua 04:43
- У Зеленского опубликовали его первый указ : Антикор.com.ua 02:11
- У Зеленского опубликовали его первый указ : УСБН Запорiжжя 02:05
- Зеленский подписал свой первый президентский указ : Гуру.ua 01:40
- У Зеленского опубликовали его первый указ : Новости без границ 01:37
- Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ : Громадське телебачення 01:05
- Зеленский подписал свой первый указ : Укринформ 00:32
- Зеленский подписал первый указ - о принятии полномочий Верховного главнокомандующего ВСУ : UAZMI 00:15
- Опубликован первый указ Зеленского : НикВести 00:09
- Зеленский подписал первый указ : Bigmir)net Новости 00:09