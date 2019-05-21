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Фокус: Украина

Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда (30)

DailyUA 2019.05.21 06:23
Умер австрийский гонщик, трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian. Умер австрийский гонщик, трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian. "С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в окружении своей семьи в понедельник", - говорится в заявлении семьи Лауды. Лауда преуспел не только как гонщик, но и как бизнесмен.
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