Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда (30)

DailyUA 2019.05.21 06:23

Умер австрийский гонщик, трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian. Умер австрийский гонщик, трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian. "С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в окружении своей семьи в понедельник", - говорится в заявлении семьи Лауды. Лауда преуспел не только как гонщик, но и как бизнесмен.