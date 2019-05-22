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Фокус: Украина

Демотивация по гороскопу: что больше всего мешает действовать знакам Зодиака (59)

Joinfo 2019.05.22 07:06
Желание действовать и творить - довольно хрупкая штука, которую может разрушить любой подходящий мотивирующий фактор. И у каждого знака Зодиака есть что-то, что напрочь и быстро отбивает любой интерес продолжать работу. Нет, при должном самоконтроле, можно заставить себя действовать "через не могу", а потом и привыкнуть к такому режиму работы, но куда проще просто знать, каких ситуаций следует избегать.
ЗОДИАК, КОЗЕРОГ, ОВЕН, ЗНАК, БЛИЗНЕЦ, ГОРОСКОП
2019.05.22 (59)

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