Демотивация по гороскопу: что больше всего мешает действовать знакам Зодиака (59)

Joinfo 2019.05.22 07:06

Желание действовать и творить - довольно хрупкая штука, которую может разрушить любой подходящий мотивирующий фактор. И у каждого знака Зодиака есть что-то, что напрочь и быстро отбивает любой интерес продолжать работу. Нет, при должном самоконтроле, можно заставить себя действовать "через не могу", а потом и привыкнуть к такому режиму работы, но куда проще просто знать, каких ситуаций следует избегать.

ЗОДИАК, КОЗЕРОГ, ОВЕН, ЗНАК, БЛИЗНЕЦ, ГОРОСКОП