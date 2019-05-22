Дожди сегодня накроют Украину (КАРТА) (114)

ОстроВ 2019.05.22 09:40

Дожди ожидаются на всей территории Украины сегодня, 22 мая, - сообщает Укргидрометцентр. На западе днем ожидается от +15 до +20 градусов, дождь. На севере - от +22 до +24 градусов, местами дождь. В центре - от +19 до +22 градусов, дождь. На востоке - от +22 до +25 градусов, дождь. На юге - от +19 до +23 градусов, дождь. В Киеве температура будет составлять от +20 до +22 градусов, дождь.

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