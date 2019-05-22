Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах (1395)

Шиповник.ua 2019.05.22 22:37

22:22 22.05.2019 Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя провал в Верховной Раде законопроекта об изменении избирательного законодательства, заявил, что старые политики выбрали старую систему. Об этом передает "Новое Время". - Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь, - сказал он. По словам Зеленского, нардепы "рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду".

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