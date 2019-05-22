Россия заявила последнего игрока на чемпионат мира-2019 (59)

Xsport.ua 2019.05.22 18:03

Защитник СКА занял вакантное место перед стартом плей-офф 22 мая 2019г. 17:19 Артем Зуб/Twitter сборной России по хоккею Тренерский штаб сборной России внес защитника СКА Артема Зуба в заявку на чемпионат мира-2019 в Словакии. Штаб сборной внес в заявку на чемпионат мира защитника Артёма Зуба. #снамироссия#краснаямашина pic.twitter.com/jNit1HPp46 - Хоккей России (@russiahockey) 22 мая 2019 г.

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