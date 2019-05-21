Зеленский срочно обратился к Парубию: "Уже пора" (22)

Znaj.ua 2019.05.21 21:17

Новый глава государства обратился к спикеру Верховной Рады Кроме того, что президент Владимир Зеленский подписал указ No303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, новый глава государства обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве внеочередного заседания парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.