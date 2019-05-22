Барселона - Валенсия: тер Штеген официально пропустит матч (14)

Футбол 24 2019.05.22 22:04
Марк-Андре тер Штеген
Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген не сможет сыграть в финале Кубка
Испании против Валенсии.
Кубок Испании Финал
Барселона -
21:00
-
Валенсия
21:00
Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген получил повреждение колена и не
успеет восстановиться к финалу Кубка Испании, сообщает официальный твиттер
Барселоны.
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