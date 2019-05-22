Барселона - Валенсия: тер Штеген официально пропустит матч (14)

Футбол 24 2019.05.22 22:04

Марк-Андре тер Штеген Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген не сможет сыграть в финале Кубка Испании против Валенсии. Кубок Испании Финал Барселона - 21:00 - Валенсия 21:00 Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген получил повреждение колена и не успеет восстановиться к финалу Кубка Испании, сообщает официальный твиттер Барселоны. Лев огласил заявку сборной Германии на матчи квалификации к Евро-2020 - есть неожиданности

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