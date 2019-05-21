Зеленский подписал указ о роспуске Рады, выборы пройдут 21 июля (65)

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- Указ Зеленского о роспуске Рады опротестуют в суде : Vector News 10:16
- Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС : Українські Новини 10:15
- Бачо Корчилава: "Если Зеленский не готов сжечь себя и свой рейтинг - реформ не будет" : OnPress.info 10:15
- У Зеленского собираются вынести вопрос мирных соглашений с РФ на референдум : UA.news 10:15
- Ляшко собирает подписи о неконституционности роспуска Рады : Телеграф.com.ua 10:14
- Ляшко объявил сбор подписей в КС против роспуска Рады и обозвал Зеленского авантюристом и Януковичем : Новости Ю 10:13
- Украина: первые проблески сознания : Народный Корреспондент 10:09
- "Откуда взялись 4%?": социолог удивлена словам Зеленского об уровне доверия граждан к Раде : Громадське телебачення 10:06
- Социолог усомнилась в утверждениях Зеленского об уровне доверия граждан к Раде : DsNews 10:03
- Миссия МВФ сократит график работы в Украине : DsNews 10:03
- Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества, - источник : Business Information Network 10:01
- Ляшко собирает подписи против разгона Рады : Kherson.life 09:49
- Президент Зеленский своим указом назначил внеочередные парламентские выборы : Times.com.ua 09:47
- Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады : Информационный портал города Измаил 09:46
- Ляшко обозвал Зеленского авантюристом и Януковичем : IPnews 09:45
- Ляшко собирает подписи против разгона Рады : Вести.ua 09:45
- Бачо Корчилава: "Если Зеленский не готов сжечь себя и свой рейтинг - реформ не будет" : Politeka 09:40
- Радикальная партия начинает сбор подписей о неконституционности роспуска Рады : Новое Время 09:39
- Кучма посоветовал Зеленскому обратить внимание на космическую отрасль : Главком 09:34
- Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля : Частный предприниматель 09:18
- Отставка правительства: Останется ли Гройсман в Кабмине ради переговоров с МВФ : ГолосUA 09:05
- "Есть много предложений". Богдан рассказал о первом зарубежном визите Зеленского : Страна.ua 09:03
- В АП рассказали о подготовке первого зарубежного визита Зеленского : УНИАН 09:03
- Зеленский и его партия слышат голос народа избирательно, - социолог : DsNews 09:03
- Глава Администрации президента предположил проведение референдума о мирных соглашениях с Россией : Крым.Реалии RFE/RL 08:53
- Александра Данилюка рассматривают на пост секретаря СНБО : Fin.org.ua 08:46
- Зеленский заставил нардепов работать всю ночь: "судьбоносный закон уже к утру" : Politeka 08:40
- Ляшко назвал Зеленского авантюристом и Януковичем : ДонПресс 08:27
- Кличко: "УДАР" поддерживает снижение проходного барьера в Раду : Vector News 08:16
- Александра Данилюка рассматривают на пост секретаря СНБО : Укрудпром 08:15
- Итоги 21 мая: Досрочные парламентские выборы и первые назначения Зеленского : Телеграф.com.ua 08:13
- Гройсман собирает заседание Кабмина : Сегодня.ua 08:12
- Богдан рассказал о подготовке первого зарубежного визита Зеленского : Новое Время 08:09
- Куда будет первый зарубежный визит Зеленского: появился интересный комментарий из АП : Народна Правда 08:08
- Новый глава Администрации Президента: обсуждается референдум о мире с Россией : УСИ Одесса 08:04
- Советник президента Украины назвал дату досрочных выборов в Раду : Багнет 08:01
- Изменения в закон о выборах готовили в течение ночи - нардеп : ТВі 07:50
- Ляшко объявил сбор подписей в КС против роспуска Рады и обозвал Зеленского авантюристом и Януковичем : Страна.ua 07:17
- Кличко: "УДАР" поддерживает снижение проходного барьера в Раду : Українська правда 07:11
- Ляшко слетел с катушек и заистерил на встрече с Зеленским: "бросался на охранников" : Акценты 07:09
- Досрочные выборы в ВР: Кличко заявил о поддержке партией "УДАР" снижения проходного барьера до 3% : ТСН.ua 06:44
- Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции : Подробности.ua 06:40
- Парубий назначил внеочередное заседание Рады на 22 мая (документ) : FM-TV 06:35
- Зеленский официально распустил Верховную Раду: подписан соответствующий указ : РИА Мелитополь 06:29
- Подавший в отставку Климкин советует перезагрузить АП : Сегодня.ua 05:12
- Портнов: Мы готовим иск о преступлении по телеканалу "Прямой" : Times.com.ua 04:47