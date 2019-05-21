Зеленский подписал указ о роспуске Рады, выборы пройдут 21 июля (65)

УСБН Запорiжжя 2019.05.21 19:06

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства. Также Зеленский назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года. Согласно указу, Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования. "> 21.05.2019 14:57 Источник