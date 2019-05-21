На выборах в Раду попадут восемь партий, если снизить проходной барьер до 3% (51)

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- Украинцы решили, кого выберут в Верховную Раду : Dnepr.Info 18:23
- Досрочные выборы Рады: за какие партии проголосовали бы украинцы - опрос : Контракты.ua 17:37
- Разумков станет первым номером партии Слуга народа : Главред 17:05
- Заместитель главы АП сказал, кто может возглавить партию "Слуга народа" : Рубрика 16:34
- Досрочные выборы Рады: за какие партии проголосовали бы украинцы : Четверта Влада 16:05
- Партия "Слуга народа" лидирует во всех регионах - результаты соцопроса : КиевВласть.com.ua 15:49
- Партию "Слуга народа" поддерживает почти половина украинцев - соцопрос : Спілка Блогерів України 15:32
- Опрос: за какие партии проголосовали бы украинцы : Експерт-центр 15:32
- В новую Раду проходят 5 партий - опрос : Экономика от Пророка 15:27
- Пять партий имеют шансы пройти в Верховную Раду: актуальный соцопрос : UA.news 15:15
- Нынешний электоральный рейтинг партии Владимира Зеленского оценили в 40% : Fin.org.ua 15:01
- Антирейтинг партий: кого украинцы не хотят видеть в Раде : Телеканал новин "24" 15:00
- Выборы в Раду: социологи выяснили, как хотят голосовать украинцы : ТВі 14:50
- Нынешний электоральный рейтинг партии Владимира Зеленского оценили в 40% : Укрудпром 14:45
- Партия "Слуга народа" стала лидером электоральных симпатий украинцев : IPnews 14:45
- Кто попадает в парламент: появились новые данные опроса : Lenta.ua 14:37
- Парламентская гонка: в антирейтинге партий на первом месте БПП : Главред 14:35
- Выборы: социологи определили лидеров парламентской гонки : EtCetera.media 14:32
- Больше половины украинцев на выборах в Раду будут выбирать среди новых партий - опрос : Зеркало недели. Украина 14:17
- Соцопрос: уверенно лидирует партия Зеленского : Одесский Паблик 14:11
- На досрочных выборах в Раду могут пройти пять партий : НикВести 14:09
- БПП возглавляет антирейтинг партий : News24UA 14:07
- В Раду проходят партии Зеленского, кума Путина, Порошенко, Тимошенко и Смешко - опрос : Gazeta.ua 14:05
- Досрочные выборы Рады: за какие партии проголосовали бы украинцы : Укринформ 14:03
- Опрос Рейтинга: на досрочных выборах в Раду могут пройти пять партий : Тарасова Правда 13:57
- "Слуга народа" лидирует на выборах в Раду во всех регионах - соцопрос : Kramatorsk.info 13:52
- Опрос "Рейтинга": Более 3% поддержки имеют восемь партий : Шиповник.ua 13:37
- Пять партий преодолевают 5%-й барьер в Раду, восемь - 3%-й барьер - опрос : Хвиля 13:36
- Наибольшую поддержку на выборах имеет партия Зеленского, на втором месте - Медведчука - "Рейтинг" : IPress.ua 13:36
- Выборы в Раду: "Слуга народа" лидирует с более 43% голосов, партия Вакарчука - 4,6%, - "Рейтинг" : Еспресо TV 13:34
- На суд общественности была представлена модель будущего состава Верховной Рады, с учетом последнего опроса группы 'Рейтинг' : Вої 13:33
- Мониторинг электоральных настроений украинцев (16-21 мая 2019) : Рейтинг груп 13:26
- Партия "Сила народа" с разгромным отрывом выиграет выборы в Раду, - опрос : Капитал 13:19
- Выборы в Раду: пятипроцентный барьер преодолевают 5 партий, - опрос : #Буквы 13:18
- БПП возглавляет антирейтинг партий - опрос : Українська правда 13:11
- Соцопрос: на выборах в парламент могут пройти 5 политических партий : NewsMax.com.ua 13:07
- Пять партий преодолевают 5%-й барьер в Раду, восемь - 3%-й барьер - опрос "Рейтинга" : Интерфакс-Україна 13:06
- "Слуга народа" лидирует на выборах в Раду во всех регионах - соцопрос : Зеркало недели. Украина 12:47
- Опрос "Рейтинга": Более 3% поддержки имеют восемь партий. Среди них - политсила Вакарчука : the Бабель 12:46
- Партию Зеленского поддерживает более 43% избирателей, а "Голос" Вакарчука опередил политсилу Ляшко : ТСН.ua 12:44
- Социологи обнародовали рейтинг партий перед досрочными выборами : РБК-Україна 12:41
- Опрос Рейтинга: на досрочных выборах в Раду могут пройти пять партий : Новое Время 12:39
- Сколько депутатов партия Зеленского завела бы в Раду в мае: опрос : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- Более 40% избирателей готовы поддержать партию "Слуга народа" на выборах - опрос : УНИАН 12:33
- Слуга Народа и Оппозиционная платформа стали лидерами симпатий украинцев. У партии Вакарчука - 4,6% : Страна.ua 12:32
- Моделирование коалиции в Верховной Раде : Zloy_odessit 12:05