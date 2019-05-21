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Фокус: Украина

На выборах в Раду попадут восемь партий, если снизить проходной барьер до 3% (51)

the Бабель 2019.05.21 14:46
Елена Мельник 13:41, 21 мая 2019 Восемь политических партий могут пройти в парламент на очередных выборах, если нардепы перед роспуском Верховной Рады снизят проходной барьер с 5% до 3% голосов ">по просьбе нового президента Владимира Зеленского. С 30 апреля до 10 мая центр "Социальный мониторинг", "Украинский институт социальных исследований имени Яременко" и социологическая группа "Рейтинг"
СЛУГА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЛЯШКО, ПАРТИЯ, СОЛИДАРНОСТЬ, ПЛАТФОРМА, Зеленский, Ляшко, Смешко, Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Бойко, Медведчук, Рейтинг, Украина
2019.05.22 (51)

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