Охраны нет, ворота открыты: Администрация президента Зеленского доступна всем желающим (25)

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- Названы имена заместителей главы Администрации президента : РИА Мелитополь 06:29
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- Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП - СМИ : Сегодня.ua 02:42
- Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП - СМИ : Новое Время 02:09
- Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ : УНИАН 02:03
- Банковая 95. Что нужно знать о команде Зеленского : ЛІГАБізнесІнформ 01:38
- Зеленский назначил своих помощников и заместителей Богдана : Фраза.ua 00:36
- Зеленский распустил Раду и назначил адвоката Коломойского главой АП, ГБР открыло производство против Порошенко. Главное за день : NewsMir.info 00:08