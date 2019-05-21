Охраны нет, ворота открыты: Администрация президента Зеленского доступна всем желающим (25)

Спілка Блогерів України 2019.05.21 10:32

Сегодня, 21 мая, в свой первый полноценный рабочий день президент Украины Владимир Зеленский уже ввел новшество - ранее огороженное и охраняемое здание Администрации президента на Банковой в Киеве теперь открыто для посещения. Об этом сообщает житель столицы Василий Апасов в Facebook. "Под Администрацией президента Украины убрали охрану и открыли ворота. Проходная, через которую раньше осуществляли пропускной режим - вообще закрыта", - пишет он.